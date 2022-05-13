Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor - Son Dakika
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Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor

13.05.2022 15:56

Fenerbahçe'de bu sezon istenileni veremeyen Mesut Özil'in, sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcunun kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olması söz konusu.

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri bir tülü veremeyen Mesut Özil, son dönemde Ali Koç ve İsmail Kartal ile ters düşerek kadro dışı kalmıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcunun muhtemel yeni adresi şaşırttı.

LİGİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Sporx'in Foc Deportes'ten aktardığı habere göre, Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir. Hector Cantu imzasıyla yayınlanan haberde, Mesut Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderini değiştirebileceği belirtildi.

Herkesi ters köşe yapacak! Mesut Özil yatırım yaptığı kulübün futbolcusu oluyor

NECAXA İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun Necaxa orta sahası için biçilmiş kaftan olduğunu iddia eden Cantu, olası bir transferin saha dışında da çok getireceğini düşünüyor. Cantu'ya göre; Mesut Özil'in olası transferi hem Meksika Ligi'ne olan ilgili hem de kulübün değerini arttırabilir.

Herkesi ters köşe yapacak! Mesut Özil yatırım yaptığı kulübün futbolcusu oluyor

HULL CITY VE INTER MIAMI'NİN DE RADARINDA

Haberde Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir." ifadesi kullanıldı. Haberde ayrıca Mesut Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu hatırlatıldı.

YORUMLAR (1)
  • murat atis: Oynatmadınızki oynasın ben avrupadayım bütün dünya mesutu konuşurken neymiş mesuttan beklediğimizi alamamışız .siz Ronaldo yu bile getirsenin beklediğinizi alamazsınız çünkü siz oynatamıyorsunuz.adamlar avrupada canavar gibi top koşturuyorlar çünkü ekip oyunu var kimse bencil oynamıyor bizim takımlar gibi.bizde herkes Ben atayım derdinde baktın riskli pas ver yanındakine o atsın yok ben atacam adam bi vuruyor topa kaleye gideceğine tribune gidiyor top. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor - Son Dakika


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