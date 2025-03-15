Metin Kurt'un İsim Verildiği Spor Tesisinde Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Metin Kurt'un İsim Verildiği Spor Tesisinde Anma Etkinliği Düzenlendi

Türk futbolunun efsane ismi Metin Kurt'un ismi, İstanbul'daki Yedikule spor tesisine verildi. Etkinlikte Kurt'un anısına düzenlenen turnuvada, futbol emekçilerine olan katkıları vurgulandı.

15.03.2025 15:57  Güncelleme: 17:12
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Haber: Tuba KARA/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, saha içindeki mücadelesinin yanı sıra futbol emekçileri için başlattığı sendikal faaliyetlerle de spor tarihinde önemli bir yer edinen Metin Kurt'un ismi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul tarafından Yedikule'deki spor tesisine verildi. Etkinlikte Türk futbolunun ünlü isimleri Mustafa Denizli, Yılmaz Vural ve Can Çobanoğlu gibi isimler Metin Kurt'u anlattı.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, saha içindeki mücadelesinin yanı sıra futbol emekçileri için başlattığı sendikal faaliyetlerle de spor tarihinde önemli bir yer edinen Metin Kurt'un ismi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul tarafından Yedikule'deki spor tesisine verildi. "Çizgi Metin" olarak da anılan eski milli futbolcunun doğum yıl dönümünde özel bir turnuva düzenlendi. Turnuva öncesi Metin Kurt'un kız kardeşlerine çiçek, etkinliğe katılan takımların kaptanlarına ise plaket ve madalya verildi. Etkinliğe, Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli de katıldı.

Etkinlik açılışında konuşma yapan Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız, "Bugün Türk futbolunun efsane ismi Metin Kurt için bir aradayız. Galatasaray ve Milli Takımımızın efsane sporcusu Metin Kurt, saha dışında da önemli bir hak savunucusu olmuştur. Metin Kurt 'Futbol borsada değil arsada güzeldir' diyerek amatör ruhun önemini savunmuştur. İşte tam da bu nedenle hem bu mücadeleyi desteklemek hem de Yedikule'yi çalıştırdığı dönemde bu sahada çalıştığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle bu tesise Metin Kurt adı verilmiştir. Metin Kurt'un tarihe geçen bu onurlu mücadelesi amatör ruha verdiği destek bizim de ruhumuzu aydınlatıyor. Bu mücadele bizim önümüzde hep ışık olarak bizim için devam edecek." dedi.

"Metin Kurt'un emeğe ve emekçiye saygısı vardı"

Metin Kurt'un emeğe ve emekçiye olan saygısına vurgu yapan Eski Milli Takımlar Sorumlusu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Can Çobanoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu tesisine Yedikule'de top oynamış Metin Kurt'un isminin verilmesi için grubumuz adına öncelikli olarak hem teklif hem de çok ciddi bir mücadele verdik. Çünkü Metin Kurt için siyasi görüşü var dediler. Aslında Metin Kurt'un siyasi görüşü değil, Metin Kurt'un emeğe ve emekçiye saygısı vardı." ifadelerini kullandı.

"Nerede olsam gelecektim"

Türk futbolunun efsane futbolcusu ve teknik direktörü Mustafa Denizli, "Kendisi yıllarca benim takım arkadaşlığımı yaptı. Onun için böyle bir organizasyonda bulunmak benim için mutluluk ve gurur verici bir şeydi. Nerede olursam olayım bu organizasyonun içinde olacaktım. Bugün de sevgili kardeşim Metin adına yapılan bu organizasyonu yapanları gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum." dedi.

Türk futbolunun efsanelerinden Yılmaz Vural ise, "Metin abinin protestocu bir yapısı var. Allah rahmet eylesin. Antrenörler, oyuncularla ilgili bir sendika kurdu. Hakkın verilmeyeceğini, alınması gerektiği farkıyla ve Metin abimizin adı komünist Metin'e çıktı. Komünist Metin rahmetli olduktan sonra şimdi değerini anlıyoruz. Biraz önce Can kardeşim de söyledi. Büyük uğraşlarla bu ismi buraya verebildik dedi.Ne kadar yanlış bir şey. Çünkü Metin abi hakların verilmeyeceği alınması gerektiği mantığıyla bu işi yapmıştı. Ben ondan özür diliyorum hiçbirimiz onun arkasından gidemedik." ifadelerini kullandı.

"İnşallah Metin abiniz gibi futbola değer katan insanlar olursunuz"

Eski milli futbolcu ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, "Gerçekten Metin Kurt örnek bir futbolcuydu. Lider bir insandı. Ben de Profesyonel Futbolcular Derneği olarak sizler gibi genç yeteneklerin ilerde inşallah Metin abiniz gibi, Mustafa Denizli gibi, Yılmaz Vural gibi futbola değer katan insanlar olursunuz." dedi.

Etkinlikte konuşan Metin Kurt'un yeğeni Zafer Kurt ise, "Herkese merhaba. Öncelikle Kurt ailesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu güzel tesisi bize kazandırdığı ve sevgili amcamın ismini verdiği için çok teşekkür ederim. Spor İstanbul'un bizim için anlamlı olan bir günde, amcamın doğum gününde bu güzel ufaklıklarla bir futbol turnuvası düzenlediği için ayrıca onlara da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Metin Kurt'un İsim Verildiği Spor Tesisinde Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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