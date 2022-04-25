Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var - Son Dakika

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, kulüp televizyonunda projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni hoca ve transferlerle ilgili konuştuğu bölüm ilgi çekti.

Öztürk'ün açıklamalarından satır başları:

"YERLİ OLUR"

"Yeni hoca olursa yerli olur. Torrent'e bir saygısızlık yapmıyoruz. Ortada bir başarısızlık var ve bunun devam etmesine tahammül etmeyiz, tazminata bakmayız. 2-3 adayımız var, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış, taraftarı ayağa kaldıracak bir isim var.

"BÖYLE KURUMSALLIK OLMAZ

Oyuncu konusu bizim konumuz dışında. Şu an takımın başında Domenec Torrent var. Saha sonuçlardan mutlu muyuz, değiliz. O gitsin bu gitsinler kurumsallık olmaz. Kiralıktan dönen oyuncularımız da var.

"TORRENT KARİYERLİ BİR HOCA"

Bütçe bizim için ikincil konu. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Torrent'in bizi ikna etmesi lazım. Tazminat konusunu değerlendireceğiz. Torrent kariyerli bir hoca, tartışmaya gerek yok.

"RAPOR VERECEK"

Sayın Domenec Torrent, bir rapor verecek ve hangi oyuncuların satılıp satılmayacağına karar vereceğiz. Değerlendirme yapıp, ihtiyaç olan bölgelere takviye yapacağız. Önümüzdeki sezon kuracağımız takımla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Değerlerimizi satmadan Galatasaray'ın kısa süredeki yükümlülüklerini bitireceğiz."