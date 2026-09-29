MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 4 ilde operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı sonrası kulüplerin istifa çağrıları ve Ali Koç'un 17 Eylül 2025'teki sözleri gündem oldu.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de yer aldığı 7 şüphelinin "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası futbol kulüplerinin Gündoğdu'yu eleştirdiği ve istifaya davet ettiği açıklamaların hatırlanmasına sebep oldu. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 17 Eylül 2025'te oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından Ferhat Gündoğdu'ya yönelik, "Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması yürütüldü. Soruşturma kapsamında MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi ve 7 isim gözaltına alındı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması futbol camiasında geniş yankı uyandırırken,birçok kulüp başkanının kendisini istifaya davet ettiği açıklamalar yeniden gündem oldu.

Ferhat Gündoğdu'ya yönelik açıklamaların bazıları şöyle:

Eski Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: "Uzun bir süredir federasyon başkanına, MHK Başkanı'nın kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideolojiye bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum; benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Türk futbolunun selameti için MHK Başkanı'nızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu konuyu konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, araştırmıyoruz. Hakemlik kariyeri açısından MHK Başkanlığı yapabilecek bir sicile de sahip olmayan bir insan. Türk futbolunun selameti için Ferhat Gündoğdu'ya daha fazla işi uzatmadan, Türk futbol ailesinden kendi iradesiyle çekilmesini rica ediyorum."

Teknik Direktör Burak Yılmaz: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Yaşadığım problemi anlatayım size Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. 'Ne diyorsun abi' dedim. 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, 'bahis olayı benim karın ağrım' dedim telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar aradı. 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık başım dik. Nasıl bahis oynanır, nerden oynanır bilmem öyle şeyleri ve ihtiyacımda yok. Ben Mecnun başkanı aradım ve karıştı ortalık. Sonra 3 gün sonra Kocaeli maçında hakem hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Bir tane yalan söylüyorsam Allah'ın, dinin, kitabın üzerine yemin ederim. Fuat Göktaş'ı aradım ve yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba bana yoklama çektiler. Yanlış konuştum kendisine ve ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi. Demediyse Allah şahidim olsun. Ben Kocaeli maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler söyledim Fuat Göktaş'a o da benim hatam ama ondan sonra bana ve Gaziantepspor'a gereğini yaptılar ve beni doğradılar. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Hakemler kötü. Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir bunların dokunulmazlığı? Hakemler çok kötü kardeşim. Galatasaray da şikayetçi, Karagümrük de şikayetçi. Niye, nasıl düzelecek abi. Ahbap-çavuş ilişkisiyle yürüyor ona üzülüyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Karşımızda nereden tutsak elinde kalan bir MHK var. VAR hakemini hiçbir ülkede olmayan bir şekilde müdahale etmemesi gereken pozisyonlarda kullanıyorlar. Bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK Başkanı hala koltuğunda oturmaya devam ediyor. Galatasaray sahaya çıkar, kazanır, kaybeder ama bu şekilde bir oyunla zayıf düşürmeye çalışmalarına da izin vermez. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Başkaları gibi ayrıcalık, imtiyaz değil sadece adalet istiyoruz. Sahada eşit şartları ve kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulları, Galatasaray'a karşı oynanan bu kirli oyunda ya adaletin yanında olacak ya da kendilerinin de bu oyunun bir aktörü olduklarını kabul edecek. Başka bir yolu yoktur."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: "Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gitmez. Federasyonun yaptığı güzel işler de var amaonları da gölgeliyor. Bu işleri dile getirmemizi de engelliyor. Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İki senedir 'Hakemleri yeniledik, yeni hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli eğitimci, şimdi başka bir eğitimci' diyorlar. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Bu kafa ile bir yere gidemezler. Sahada gördüğünüzü verin. MHK Başkanı'nı ben defalarca istifaya çağırdım ama sayın TFF Başkanı durmasından yana. Bildiği bir şey var diyoruz."

Kaynak: İHA
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