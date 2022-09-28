MHP milletvekillerinden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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MHP milletvekillerinden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ziyaret

28.09.2022 17:50

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, TBMM İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal, MHP Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın da aralarında bulunduğu heyet, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, TBMM İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal, MHP Milletvekili Nevin Taşlıçay'ın da aralarında bulunduğu heyet, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyonun Çankaya'da bulunan merkez binasında gerçekleşen ziyarette AA muhabirine açıklamalarda bulunan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Biz Şeref'in gençliğini, çocukluğunu tanırız, ben Kızılcahamam Belediye Başkanıyken bizim güreş milli takımı da Kızılcahamam'da kamp yapardı, ta o zamanlardan tanırım Şeref'i. Federasyon başkanı olması da ziyadesiyle memnun etti." dedi.

Şeref Eroğlu, federasyon başkanı olduktan sonra şu ana kadar çok ciddi başarılar alındığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yıllar sonra tekrar dünyada büyüklerde grekoromen şampiyonu olmamız, bu kadar kupa toplanması, işte Yasemin Adar'ın ikinci kez şampiyon olması, Rıza Kayaalp'in 5. kez dünya şampiyonu olması, Taha Akgül'ün yine 3. kez dünya şampiyonu olması bizi ziyadesiyle memnun etti. İstiklal Marşımızı söylettiler, Allah kendilerinden razı olsun. Biz de kendilerini ziyarete geldik ki, teşekkür edelim, tebrik edelim, Sayın Genel Başkanımızın selamlarını getirelim diye. Tabii biz çıtayı yükselttik, bundan sonra hep Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz, aşağıya düşürmeyin inşallah olacaktır. Kendisi çok başarılı bir sporcuydu, başarılı bir federasyon başkanıdır, görüyoruz yaptıklarını. İnşallah daha yüksek başarılar alacaktır ondan eminiz."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da heyettekilere göreve geldikten sonra milli güreşçilerin elde ettiği kupaları tanıtarak, "Efendim, bu şampiyona ilklerin yaşandığı bir şampiyona oldu. Rıza Kayaalp, Türk güreş tarihinde bir tarihe imza atarak 5. defa dünya şampiyonu oldu. Kadın güreşinde Yasemin Adar, sporcumuz kardeşimiz ilk defa bir kadın güreşçi olarak 2. defa dünya şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçti. Burhan Akbudak, genç bir kardeşimiz ilk defa büyüklerde dünya şampiyonu oldu. Serbest güreşte Taha Akgül kardeşimiz 3. defa dünya şampiyonu oldu. 3 tane genç kardeşimiz grekoromen takımda dünya üçüncüsü olarak ilk defa katıldıkları şampiyonada madalya aldılar." diye konuştu.

Eroğlu, ilklerin yaşandığı şampiyonanın kupasını Türk milleti adına heyete armağan ettiğini belirterek, "Biz bu kupayı inşallah sayın Genel Başkanımıza şampiyon sporcular ve ekip olarak arz etmek isteriz. Biz de Türk güreşi olarak milletimizi onurlandırmaya, gururlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP heyeti de konuşmaların ardından Eroğlu'na Osmanlı armasının yer aldığı bir plaket, Eroğlu da heyete bir kahve fincan takımı hediye etti.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yaşar Yıldırım, Şeref Eroğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHP milletvekillerinden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ziyaret - Son Dakika

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