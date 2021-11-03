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Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması - Son Dakika

Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması

03.11.2021 11:07
Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanma başarısı gösteren Ordulu milli boksör Gamze Soğuksu, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya mücadelesi vermek olduğunu söyledi.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanma başarısı gösteren Ordulu milli boksör Gamze Soğuksu, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya mücadelesi vermek olduğunu söyledi.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 52 kiloda ikinci olan Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu Gamze Soğuksu, derece elde etmeninin mutluluğunu yaşıyor.

Gelecek yıl büyükler kategorisinde yarışmalara katılacak olan Genç Milli Takımın 18 yaşındaki sporcusu Soğuksu, AA muhabirine, boksa 2016 yılında başladığını anlatarak şimdiye kadar farklı kategorilerde 4 Türkiye şampiyonluğu ve 2 Avrupa ikinciliği elde ettiğini söyledi.

"Erkek sporu" denmesine aldırış etmeden başladığı boksun artık hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden milli sporcu, gece gündüz demeden çalışarak kendisini geliştirdiği aktardı.

En son Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kıl payı kaçırdığını dile getiren Soğuksu, bu duruma çok üzüldüğünü ancak asla pes etmeyeceğinin altını çizdi.

Gelecek yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışlarda yer alarak ülkesini temsil edeceğini belirten milli boksör, daha çok çalışarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak istediğini vurguladı.

Soğuksu, her sporcunun hayalinin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu ifade ederek, "Hedefim bana bu yolda güvenenleri mahcup etmeden ilerlemek. Henüz yaşım çok genç. Bu sporda hayalleri ve hedefleri olan bir sporcuyum. Hayallerime kavuşmak için de çok çalışıyorum." dedi.

Boksta örnek aldığı sporcunun Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli olduğunu dile getiren Soğuksu, "Kendisini çok seviyorum ve örnek alıyorum. Zaman zaman Busenaz ablamla sohbet ediyorum. İnşallah ben de bir gün onun gibi olurum." diye konuştu.

"Ülkemize ve ilimize güzel başarılar getirmeye devam edeceğim"

Gamze Soğuksu, kendisini sürekli turnuvalara hazırladığını anlatarak, "İnşallah ülkemize ve ilimize güzel başarılar getirmeye devam edeceğim. Bana bu süreçte destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Milli sporcunun antrenörü İbrahim Gündoğdu ise Türk sporuna ve boksuna Gamze gibi bir sporcuyu kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sporcusunun azminin ve hırsının kendilerini gelecek adına umutlandırdığını ifade eden Gündoğdu, "Sporcum henüz bu spora başlayalı 4-5 yıl oldu. Ama çok çalışarak kısa sürede önemli başarılara ulaştık." dedi.

Altyapıdan çıkan Gamze'nin en büyük hedeflerinden birinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu belirten Gündoğdu, "Birlikte omuz omuza verip hedeflerimizi yakalamak için çalışacağız." dedi.

Gündoğdu, kendilerine bu süreçte destek verenlere teşekkür etti.

Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması
Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması
Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması
Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması
Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması

Gümüş Madalya, Paris, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli boksör Gamze Soğuksu'nun hedefi 2024 Olimpiyatları Açıklaması - Son Dakika
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