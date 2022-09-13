Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu

13.09.2022 20:40
Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 5'inci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçen milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Türkiye'nin güreşte en çok altın madalya kazanan sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, İranlı rakibini 1-1'lik eşitlik sonrasında son puanı alarak mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. 5'inci kez dünya şampiyonu olan başarılı sporcu, bunu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

"ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM"

Rıza Kayaalp, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altın madalya aldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum ve sevinçliyim. BU ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi her zaman görev bildim. Bu bayrağı göndere çektirmek en büyük arzum ve isteğim. Onun için çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun bunu tekrar başardım. Türkiye'nin en çok altın madalya kazanan güreşte sporcusu oldum. Cumhuriyet tarihimizin en çok madalya alan sporcu unvanını elde ettim. En çok madalya alan sporcusu olmak da gurur verici. Son 1.5 yılım kaldı. Onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ülkeme yeni başarılar kazandırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

Önümüzdeki hedef Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu. Allah nasip ederse olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

"TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLMAK DA GURUR VERİCİ"

Takım olarak şampiyon olmanın gurur verici olduğunu dile getiren Kayaalp, "Çok mutluyum. 2009 ilk katıldığım Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmuştuk. 2009'dan bu yana 10. kez Dünya Şampiyonası'na katıldım. Yine şampiyon olduk. Takım halinde şampiyon olmak da gurur verici" diye konuştu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti

"ÇOCUĞUMA VE EŞİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Altın madalyayı eşi ve çocuğuna armağan ettiğini söyleyen Rıza Kayaalp, sözlerini şöyle noktaladı: "1 haftadır annesi bana video atıyor. Evde 5 5 5 diye geziyor eller havada. Çocuğuma ve eşime armağan ediyorum. Onların büyük bir stres üstlerinden gitmiştir. Biraz maç da korkuttuk ama sonu güzel oldu. Çok heyecanlanmamışlardır umarım."

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti
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Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i tebrik etti CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Rıza Kayaalp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarihe geçti! 5'inci kez dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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