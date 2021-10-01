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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı Açıklaması

01.10.2021 15:46
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı Açıklaması, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bazı şeyler için kibirlenmemek gerekiyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya elde eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bazı şeyler için kibirlenmemek gerekiyor. İnsanın nereden geldiğini unutmaması lazım. Ne kadar büyük başarılar kazanırsam kazanayım hiçbir zaman nereden geldiğimi unutmadım." dedi.

Kayaalp, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi" projesi doğrultusunda Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Türkiye'ye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 35 yakın madalya kazandırdığını belirten Kayaalp, bir tek olimpiyat şampiyonluğunu yaşayamadığını ifade etti.

2024 Paris Olimpiyatları'nda hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayan Kayaalp, bunun için çok çalışacağını söyledi.

Öğrencilere ne olursa olsun kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulunan Kayaalp, "Ne olursa insanın kendisini bozmaması lazım. Bazı şeyler için kibirlenmemek gerekiyor. İnsanın nereden geldiğini unutmaması lazım. Ne kadar büyük başarılar kazanırsam kazanayım hiçbir zaman nereden geldiğimi unutmadım." diye konuştu.

Kayaalp, yaptığı işle alakalı pişmanlığı olmadığına dikkati çekerek, "Herkesin bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Önemli olan onu gün yüzüne çıkarabilmek. Bir öğrenci matematiği yapamıyor diye hiçbir şeyi yapamayacak anlamına gelmiyor. Burada yeteneği ortaya çıkarmada herkese sorumluluk düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Kayaalp, konuşmasının ardından ay-yıldızlı forma hediye ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirip, soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği Editör Yardımcısı Hüseyin Doğru'nun moderatörlüğünü yaptığı programa, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz, öğretmenler, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Olimpiyat, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli güreşçi Rıza Kayaalp, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı Açıklaması - Son Dakika
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