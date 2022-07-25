Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü

25.07.2022 19:02
Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-18 Ağustos tarihlerinde Konya'da düzenlenecek organizasyon için başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takımın kadrosunda 23 oyuncu yer alıyor.

Çalışmaları değerlendiren Okan Halay, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"23 kişiyle başladığımız kampın ilk etabı yarın sona erecek. Birkaç küçük sakatlık var ama çok sorun olacağını düşünmüyorum. Akdeniz Oyunları'na da aynı kadroyla gitmiştik. İlk defa A Milli Takım'da oynayan 9 oyuncumuz vardı. Onların tecrübe kazanması bizim açımızdan çok önemliydi. İslami Dayanışma Oyunları'nda da açıkçası maç tecrübemizi artırmak, oyunumuzu geliştirmek ve derece elde etmek istiyoruz."

Milli takım oyuncularından Harun Hacıoğlu ve Cemal Kütahya da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve Konya'da başarılı olmak istediklerini ifade etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, B Grubu'nda İran ve Azerbaycan ile mücadele edecek.

A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı belirlendi 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı belirlendi REZİDANSTA İŞKENCE GÖREN DEMET, İNTİHARA KALKIŞMIŞ REZİDANSTA İŞKENCE GÖREN DEMET, İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 19:02:43. #1.13#
SON DAKİKA: Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement