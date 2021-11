Milli judocu Bilal Çiloğlu, 2020 Tokyo'yu 2024 Paris'in başlangıcı olarak görüyor Açıklaması

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Dünya ve Avrupa üçüncüsü milli judocu Bilal Çiloğlu, "Tokyo Olimpiyat Oyunları gözümde her şeyin son noktası gibi görünüyordu. Ancak olimpiyatta yarıştığımda bunun böyle olmadığını hissettim. Bunun tüm kariyerimin bir parçası, önümüzdeki olimpiyatın da bir başlangıcı olduğunu fark ettim." dedi.

AA Spor Sohbetleri'nin konuğu olan milli sporcu Bilal Çiloğlu, hedefleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Bilal Çiloğlu, nisanda Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Judo Şampiyonası'nda beşinci, haziranda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu anımsattı.

Elde ettiği başarıların ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na motive gittiğini belirten Çiloğlu, Tokyo'da yaptığı antrenmanlarda kendisini formunun zirvesinde hissettiğini söyledi.

Mindere çıktığında kendisini çok enerjik hissettiğini anlatan ay-yıldızlı sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"Antrenmanlarda şampiyonluk için hiçbir eksiğimin olmadığını hissediyordum. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar güçlü ve hazır hissetmemiştim. İkinci maçta 2015'ten beri yenilmeyen son olimpiyat şampiyonu Japon rakibimle karşılaştım. Herkesin gözünde 'O rakip yenilmez' gibi görünse de maça çıkana kadar kazanacağıma inandım. Taktiğimiz çok güzel gidiyordu. Son 1 dakika kala her şey yolundaydı. Hesaba katmadığımız bir şekilde maçı verdik. Bizde çeyrek finalden önce repesaj olmadığı için, rakibim şampiyon oldu ama ben üçüncülük için şans yakalayamadım. O zamana kadar Tokyo Olimpiyat Oyunları gözümde her şeyin son noktası gibi görünüyordu. Ancak olimpiyatta yarıştığımda bunun böyle olmadığını hissettim. Bunun tüm kariyerimin bir parçası, önümüzdeki olimpiyatın da bir başlangıcı olduğunu fark ettim. Maçın ardından olimpiyat köyüne döndükten sonra her şey bitmiş, olimpiyat bitmiş gibi hissetmedim. Sadece 2024'e ne kadar zaman kaldı, 2024'teki maçıma kaç gün kaldı, ona baktım."

"Olimpiyat benim için de büyük hayal kırıklığı oldu"

Bilal Çiloğlu, Türk sporcular olarak judoyu ileriye taşımayı hedeflediklerini, bu potansiyelin de kendilerinde olduğunu kaydetti.

Judo branşında 21 yıldır olimpiyat madalyası alınamadığını anımsatan milli sporcu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl madalyaya yaklaştığımızı tüm camia biliyordu ve judodan beklentiler de o yöndeydi. 2-3 senede alınan Avrupa ve dünya madalyaları da bunun habercisiydi ama olimpiyatta olmadı. Benim için de büyük hayal kırıklığı. Kendi adıma, takımımız adına, 2024'te bu hasretin son bulmasını diliyorum. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağımızı da biliyorum. Türk judocusu olarak bunu bir görev, sorumluluk olarak da kabul ediyorum. İnşallah 2024'te Türk judosunun bu (olimpiyat madalyası) hasretini sona erdirmiş oluruz."

Olimpiyatların hayalinden hiç çıkmadığını aktaran Çiloğlu, "Kendimi kürsünün en üstünde hayal ediyordum. Bunu da başarabilirdim. O gün başaramadığımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için hayal ediyorum. Sadece hayal değil, buna inanıyorum. Paris'i hatırlamak için saatimin ekran görüntüsünü Eyfel Kulesi yaptım. 2024'e kadar 2020 sürecinden daha fazla çalışıp, bu sefer boynuma o madalyayı takmayı istiyorum." diye konuştu.

Bundesliga'da maça çıkacak

Olimpiyat sonrası yavaş yavaş kamplara başladıklarını aktaran Bilal Çiloğlu, başarılı olmak için her şeyiyle mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Almanya'nın Esslingen Kulübünden özel davet aldığını dile getiren milli judocu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kiralık olarak Almanya'da Bundesliga finallerine gideceğim. Önümüzdeki hafta sonu 14'ünde müsabakalarımız olacak. Bundesliga'da kulübümü temsilen ben de yarışacağım. Dörtlü finaller sonrası İstanbul'da kampa katılacağız. Önümüzde büyüklerdeki ilk önemli organizasyon olan Avrupa Takımlar Şampiyonası var. Buraya karışık takım olarak katılacağız. 3 kız, 3 erkek olmak üzere ülkemizi temsil edeceğiz. Ülkemize kupa ve başarıyla dönmek istiyoruz. 2022'de yoğun bir süreç bizi bekliyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları gibi büyük en az dört turnuvamız olacak. Psikolojik olarak hazırım, fiziksel anlamda da önümüzdeki süreci iyi geçirerek hazır olacağımı düşünüyorum. 2024 Paris Olimpiyatları sürecinin hem ülkemiz hem de kendim adına daha başarılı geçeceğine inanıyorum."