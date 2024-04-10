A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın ikizleri Selen ve Cansu Akalın, hentbol kariyerlerini Avrupa'da sürdürecek - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın ikizleri Selen ve Cansu Akalın, hentbol kariyerlerini Avrupa'da sürdürecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı\'nın ikizleri Selen ve Cansu Akalın, hentbol kariyerlerini Avrupa\'da sürdürecek

Selen ve Cansu Akalın, 9 yaşındayken hobi olarak başladıkları hentbol kariyerlerini gelecek yıl Avrupa'da sürdürecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İkiz kardeşler, hentbol yaşamlarını değerlendirirken, hedeflerini ve birbirleriyle olan rekabetlerini anlattı.

10.04.2024 11:19
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın ikizleri Selen ve Cansu Akalın, 9 yaşındayken hobi olarak başladıkları hentbol kariyerlerini gelecek yıl Avrupa'da sürdürecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yenimahalle Belediye spor'un ve milli takımın kalecisi Selen Akalın ile ikiz kardeşi Kastamonu Belediyespor'un ve milli takımın pivotu Cansu Akalın, hentbol yaşamlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara'da 9 yaşındayken beden eğitimi öğretmenlerinin sayesinde kardeşiyle birlikte Cebeci'de Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda hobi olarak hentbola başladıklarını ve 16 yıldır bu sporu yaptıklarını anlatan Selen Akalın, "Hobi olarak gittiğimiz hentbolda şu an A Milli Takım'da ikiz kardeşimle beraber oynuyoruz. Aynı zamanda hayatımızı da bu spora göre belirliyoruz. Hentbol bize çok şey kattı, biz o küçük yaşta eğlencesine giderken şu an profesyonel olarak meslek haline getirdik." dedi.

Hentbola başladığında şu an geldiği noktayı hayal dahi etmediğini belirten Selen, "Çok çalıştım, çok uğraştım. Hak ettiğim yerde olduğumu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulurum. Milli takımla Avrupa ve dünya şampiyonalarında ve inşallah olimpiyatlarda oynamak da nasip olur." diye konuştu.

Yenimahalle Belediyespor'un Avrupa'ya hentbolcu gönderen önemli bir kulüp olduğunu aktaran Selen, şöyle devam etti:

"Buradan duyurmuş olayım, seneye yurt dışında Slovakya'da kardeşimle birlikte aynı takımda oynayacağız, imzamızı attık. Biz 5 yıl önce Muratpaşa Belediyespor'da beraber oynuyorduk, sonra ben Yenimahalle Belediyespor'a geldim, kardeşim de başka takımlara gitti. Beş yıl sonra tekrar birleşiyoruz, seneye yurt dışında beraber bayrağımızı dalgalandıracağız. İlk defa Türkiye'den ikiz iki kız kardeş olarak Slovakya'da hentbol oynayacağız. Slovakya'dan da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi ve o organizasyonda oynamayı hedefliyoruz."

Selen, Yenimahalle Belediyespor ile hedeflerine ilişkin, "Yenimahalle'de oynamaktan da çok mutluyum. Kulüp olarak ligde şu an 4. sıradayız. Play-off'larda hedefimiz inşallah şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.

İkiz kardeşlerin aynı kamplarda çalışmasının avantajı

Kampta kardeşiyle yaşadıklarına ilişkin Selen, "Son iki yıldır beraber aynı milli takım antrenmanlarında bulunuyoruz. Beş yıl önce küçüktük, beraber aynı kampta kardeş olarak en çok kavga eden iki isimdik. Nazımız birbirimize geçiyordu ama beş yıldır ayrı takımlarda oynuyoruz. Sadece milli takımlarda buluşabiliyoruz. Evde bile izin günlerimiz uymuyor. O yüzden milli takım kampında buluştuğumuzda çok mutlu oluyoruz. Birbirimizi hep destekliyoruz, aynı zamanda rakip de oluyoruz." şeklinde konuştu.

Sporun hayatına çok fazla değer kattığını dile getiren Selen, "Spor hayatınızı kurtarıyor, bu duruma gelmeme spor vesile oldu. Lütfen sporu asla bırakmayın, profesyonel olarak devam edin." ifadelerini kullandı.

Cansu Akalın: "Sana şu golleri atacağım, diyorum"

İkiz kardeşlerden Cansu Akalın ise Kastamonu Belediyespor'da pivot mevkisinde oynadığını hatırlatarak, "İlk başladığımızda buralara gelebileceğimizi bilmiyorduk. A Milli Takım'ın maçlarını izlerdik, hayaller kurardık. 'Acaba biz de milli takımda oynayabilir miyiz?' derdik. Şimdi beraber A Milli Takım'dayız. Hayalimizdi bu, gerçekleştirdik. Mutluyuz, ailemiz için de gurur verici bir şey." dedi.

Lig maçlarında birbirlerine rakip olduklarının hatırlatılması üzerine Cansu, "Biz her maç öncesi telefonla konuşuyoruz. 'Sana şu golleri atacağım.' diyorum. O da 'Kurtaracağım atamayacaksın.' diyor. Sürekli bir rekabet içerisinde oluyoruz. Mesela ben gol atıyorum gülüyorum, o kurtarıyor bana karşı seviniyor. Her maçtan sonra da değerlendirme yapıyoruz, bizim için çok güzel oluyor." şeklinde konuştu.

Avrupa'da oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cansu, "Hedeflerimiz arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynamak vardı, Slovakya'da aynı takımda oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de oynamak istiyoruz. Bunun için ilk adımımızı seneye Slovakya'ya gitmekle atıyoruz, Allah bizi utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Ailesinin maçlarını izlediklerinde nasıl duygular yaşadıklarına ilişkin Cansu, "Bir erkek kardeşimiz var, kendisi uzman asker. O, maçlarımızı fazla izleyemiyor, vakti olmuyor. Ancak annem babam izlediği zaman babam beni tutar, annem de Selen'i tutar. Onlar da bizim gibi rakip oluyor. Evde sen onu tuttun ben bunu tuttum tartışması da yaşanıyor, tatlı bir tartışma." diye konuştu.

"İlk başta buralara geleceğimizi söyleselerdi inanmazdım." diyen Cansu, şunları kaydetti:

"Kastamonu Belediyespor ile Şampiyonlar Ligi'nde de oynadım. Benim için çok farklı bir dünya oldu. Çok fazla emek verdik ve karşılığını da aldık. Beraber başladığımız arkadaşlardan bırakanlar oldu, onlar tatil yapıyor, biz burada çalışıyoruz. Milli takımda küçüklükten beri çoğu oyuncularla hep beraber oynadık, o yüzden aslında bütün takım hep kardeş gibiyiz. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var, umarım orada da birlikte aynı kadroda oluruz. Aynı takımda olmak bizi motive ediyor, umarım hep böyle olur."

Milli takımın kadın antrenörü, eski milli oyuncu Yeliz Yılmaz da ikizler için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sporcularımız Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için canlarını dişlerine takıp bütün mücadeleyi ortaya koyuyor. İkiz kızlarımız ise çok değişik karakterde güzel kızlarımız. Yıllarca farklı kulüplerde birbirlerine rakiptiler, şimdi milli takımda beraber oynamaları onlar için çok güzel. Onlara, 'Aileniz için ne kadar gurur verici, sadece biriniz değil ikinizin milli takımda olmasından ailenizin duyduğu sevinci düşünemiyorum.' demiştim. İkisi de burada işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan kızlarımız. Bizim çılgın ikizlerimiz diyebiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın ikizleri Selen ve Cansu Akalın, hentbol kariyerlerini Avrupa'da sürdürecek - Son Dakika

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