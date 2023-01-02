Ebrar Karakurt'tan çılgın yılbaşı partisi! Dünyaca ünlü yıldız Egonu ile verdiği kucak kucağa poz olay oldu - Son Dakika
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Ebrar Karakurt'tan çılgın yılbaşı partisi! Dünyaca ünlü yıldız Egonu ile verdiği kucak kucağa poz olay oldu

02.01.2023 10:00

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, yılbaşına voleybolcu arkadaşlarıyla girdi. Karakurt'un VakıfBank'ın yıldızı Paola Egonu ile kucak kucağa verdiği poz ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara forması giyen Ebrar Karakurt, çılgın bir partiyle 2023'ü karşıladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan arkadaşları ile eğlenen 22 yaşındaki yıldızın, dünyaca ünlü voleybolcu ile pozu ses getirdi.

ARKADAŞLARIYLA ÇILGINCA EĞLENDİ

Yeni yıla Türkiye'de giren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, yılbaşında voleybolcu arkadaşlarıyla eğlendi. 22 yaşındaki yıldız, Zehra Güneş'in de aralarında bulunduğu yakın arkadaşlarıyla çılgınca eğlenirken, VakıfBank'ın dünyaca ünlü voleybolcusu Paola Egonu da partideydi.

Ebrar Karakurt'tan çılgın parti! Herkes dünyaca ünlü isimle verdiği kucak kucağa pozu konuşuyor

EGONU İLE POZU GÜNDEM OLDU

Partide bol bol fotoğraf çektiren Ebrar Karakurt'un Paola Egonu ile kucak kucağa pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ebrar Karakurt'tan çılgın parti! Herkes dünyaca ünlü isimle verdiği kucak kucağa pozu konuşuyor
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Ebrar Karakurt, Yılbaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'tan çılgın yılbaşı partisi! Dünyaca ünlü yıldız Egonu ile verdiği kucak kucağa poz olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'tan çılgın yılbaşı partisi! Dünyaca ünlü yıldız Egonu ile verdiği kucak kucağa poz olay oldu - Son Dakika
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