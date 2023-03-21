Restoranın etrafını kuşattılar! Lionel Messi, Arjantin'de canını zor kurtardı

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Son olarak Paris Saint-Germain'in oynadığı Rennes maçı öncesi kendi taraftarı tarafından ıslıklanan Messi, milli maç için verilen arada ülkesi Arjantin'e gitti. Dünyaca ünlü futbolcu, burada izdihama neden oldu.

SAATLERCE MESSI'Yİ BEKLEDİLER

Lionel Messi, Arjantin'de akşam yemeği için restorana gitmeyi tercih etti. Yıldız futbolcunun burada olduğunu öğrenen Arjantinliler ise büyük izdihama neden oldu. Restoranın etrafını kuşatan hayranları, saatlerce Messi'nin çıkmasını bekledi.

İZDİHAMIN İÇİNDE KALDI

Restorandan çıktığında izdihamın içinde kalan Messi, adeta canını zor kurtardı. Arjantinli yıldız, korumaları olmasına rağmen güçlükle arabasına binip mekandan uzaklaştı.