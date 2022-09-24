Galatasaray-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray-İstanbulspor maçının ardından

24.09.2022 21:34
Galatasaray-İstanbulspor maçının ardından

Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanan Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, üst seviyede mücadele etmek için sarı-kırmızılı ekibe geldiğini söyledi.

Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanan Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, üst seviyede mücadele etmek için sarı-kırmızılı ekibe geldiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mata, "Galatasaray her zaman çok büyük bir takım. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edebileceğim böyle bir şeye ihtiyacım vardı kariyerimin bu döneminde. Şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Lig maçında da atmosfer inanılmazdı. Bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Kadrodan dolayı teknik direktörümüzün memnun olduğunu düşünüyorum. Ben de burada oynamak için mücadele etmek için ve kazanmak için geldim. Kondisyon hocalarımızla çalışma fırsatı yakaladım. Sezon içinde de fizik olarak kendimi geliştirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Galatasaray'a transferinin çok hızlı olduğunu söyleyen Mata, "Transferim çok kısa süre içinde gerçekleşti. Böyle bir takımdan teklif gelince birkaç saat içinde görüşmeleri tamamladık. Erdem beyle görüştük, onun gelmesi de süreci hızlandırdı. Ben de hemen uçağa binerek buraya geldim." dedi.

YORUMLAR
500
İstanbulspor: 2-1 İstanbulspor: 2-1 Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0 Kayseri haber... Galatasaray HDI Sigorta - Develi Belediyespor: 3-0
Kaynak: AA

İstanbulspor, Galatasaray, Juan Mata, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:09 ABD'den Çin'e Rusya konusunda gözdağı: Destek verirseniz bunun sonuçları olur
20:44 Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi
19:32 Rize'de yılın ilk karı! Yüksek kesimler beyaza büründü
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:40 Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:46 Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:32 Ortaköy'de takım elbiseli güvenlikler dehşet saçtı! 1'i kadın 3 kişi dakikalarca darbedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 21:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray-İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement