Milli Takım Sırbistan'ı Yendi!

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Luis Castıllo, Paulo Marques, Martin Horozov

TÜRKİYE: Sertaç Şanlı 7, Cedi Osman 13, Metecan Birsen, Berk Uğurlu, Tarık Biberovic 21, Onuralp Bitim 8, Yiğitcan Saybir 2, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 15, Ömer Faruk Yurtseven 17

SIRBİSTAN: Dangubic 6, Davidovac 12, Mitrovic 9, Novak, Ristic 2, Miljenovic 10, Tanaskovic 6, Momirov, Markovic 9, Lakic 2, Dobric 14, Avramovic 16

1'İNCİ PERİYOT: 28-21

DEVRE: 48-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu 4'üncü maçında Sırbistan'ı 94-86 mağlup ederek namağlup unvanını korudu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı İspanya'dan Luis Castillo, Portekiz'den Paulo Marques ve Bulgaristan'dan Martin Horozov hakem üçlüsü yönetti. Milliler maça, "Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Tarık Biberovic, Ömer Faruk Yurtseven" ilk 5'iyle başladı. Konuk ekip Sırbıstan ise, "Nemanja Dangubic, Ognjen Dobric, Dejan Davidovac, Aleksa Avramovic, Luka Mitrovic" ilk 5'iyle karşılaşmaya çıktı.

Maça Ömer Faruk Yurtseven'in art arda bulduğu pota altı sayılarıyla başlayan milliler, ilk 5.5 dakikayı 17-12 önde geçti. Oyuna girdikten sonra pota altına denge getiren Bogoljub Markovic üzerinden sayılar üreten konuk ekip, çeyrek bitimine 3.24 kala skoru 17-17'de eşitledi. Bu dakikadan sonra Tarık Biberovic'in üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle yeniden öne geçen ay-yıldızlılar, ilk periyottan 28-21 önde ayrıldı.

Milliler 2'nci periyodun ilk dakikasında Onuralp Bitim'le 4 sayı üretti. Ay-yıldızlılar bu çeyreğin ilk 2 dakikası sona ermeden farkı da çift hanelere taşımayı başardı: 34-23. Oyuna yeniden dahil olan Ömer Faruk Yurtseven sayılarına kaldığı yerden devam etti. Konuk ekip çeyrek bitimine 2.09 kala Dejan Davidovac'ın bulduğu 3 sayılık basketle farkı tek haneye indirdi: 44-35. Farkın erimesine engel olamayan milliler, soyunma odasına 4 sayı farkla önde gitti: 48-44.

İkinci yarıya da maça başladığı 5'le çıkan ay-yıldızlılar, Şehmus Hazer'in 3 sayılık basketiyle 3'üncü periyoda girdi. Rakibin hızlı hücumlarla gelen sayılarına uzunlarının bulduğu dış atışlarla yanıt vermeye çalışan milliler, çeyrek bitimine 3.15 kala Cedi Osman'la basket faulden sayılar üretti. Bu sayıların ardından yeniden rakibi üzerinde baskı kuran 12 Dev Adam, son iki dakikaya farkı yeniden çift hanelere taşıyarak girdi: 72-61. 3'üncü çeyreğe Şehmus'un bulduğu pota altı basketle nokta koyan milli takım, son çeyreğe 76-63 önde gitti.

Milliler son periyodun açılış basketini de yine Şehmus Hazer'in elinden buldu: 78-63. Son periyodun ilk 4 dakikasında farkı yeniden tek hanelere indiren rakip takım, farkı eritmeye çalışsa da başarılı olamadı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 94-86 galip ayrıldı.

BAKAN BAK MAÇI SALONDAN TAKİP ETTİ

Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'la İstanbul'da oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte salonda takip ederek millilere destek oldu.

TARAFTARLAR MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu 4'üncü ve son haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı Sırbistan maçı için satışa sunulan biletlerin tamamını sabah saatlerinde tüketen ve tribünleri dolduran ay-yıldızlı taraftarlar, maç boyunca takımlarına destek verdi.

TUNCAY ÖZİLHAN ONORE EDİLDİ

Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından Türk basketboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.