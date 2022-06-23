"Alında çok heyecanlıyım. Büyüklerimi, idol olarak gördüklerimi, Türk ağabeylerimin, arkadaşlarımın izinden gitmek istiyorum. İnşallah ülkemizi ağabeylerim gibi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu - Son Dakika

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