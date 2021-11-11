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Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor - Son Dakika

Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor

11.11.2021 12:35

Wushuda önemli başarılar elde eden milli sporcu Sıla Özge Öden, bu başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Wushuda önemli başarılar elde eden milli sporcu Sıla Özge Öden, bu başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Shaolin Gun (Uzun Sopa) kategorisinde 2019'da Avrupa şampiyonu olan 17 yaşındaki milli sporcu Öden, bu sene çevrim içi düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise ikincilik elde ederek buruk sevinç yaşadı.

Milli sporcu Sıla Özge Öden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuda 11 yılda ulusal ve uluslararası yaklaşık 115 madalya kazandığını anlattı.

Henüz 6 yaşındayken babasının bir arkadaşının tavsiyesiyle wushu kursuna başladığını belirten Öden, "Kursa ilk gitmek istediğimde almak istemediler. Ancak babamın zorlamasıyla bir haftalık deneme süresiyle alacaklarını söylediler. Daha sonra da beğendikleri için kursa kabul edildim ve ardında da yarışmalara gitmeye başladım." diye konuştu.

Sıla Özge Öden, bu spora başladığında ilk önce milli sporcu olmayı hedeflediğini ve bu hedefine de kısa sürede ulaştığını kaydetti.

"Buruk sevinç yaşadım"

Asıl hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Öden, "Açıkçası şampiyonluk bekliyordum ama ikinci oldum. Tabii buruk sevinç yaşadım ancak kürsüye çıktığımda çok heyecanlandım ve müthiş bir duygu yaşadım." dedi.

Öden, şimdiye kadar kazandığı şampiyonlukları dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak istediğini söyledi.

Wushuya başladığından beri ulusal ve uluslararası birçok başarısının olduğunu vurgulayan Öden, "Sayamadığım kadar Türkiye şampiyonluğumun yanı sıra Balkan ve uluslararası derecelerim var. 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda yaşattığım gururun ardından, bu sene de dünya ikinciliğiyle hem okulumu hem kulübümü hem de bana destek veren herkesi gururlandırdım. Hedefim dünya şampiyonluğu ve ardından da gençlik olimpiyatlarında derece elde etmek." şeklinde konuştu.

Sıla Özge Öden, şampiyonluklara giden bu yolda kendisine her zaman ve her koşulda destek veren ailesine ve hocalarına teşekkür etti.

Konya Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Rasim Acar da Sıla'nın sadece okula değil tüm Türkiye'ye gurur yaşattığını söyledi.

Böyle bir başarıyı elde etmesinin, Sıla'nın sporcu karakterinin de çok güçlü olduğunu gösterdiğini anlatan Acar, "Sporcumuz milli takım adına gittiği bir şampiyonada bayrağımızı dalgalandırması ve İstiklal Marşı'mızı okutması bizlere büyük gurur yaşatıyor. Bunun devam edebilmesi için aynı şekilde çalışmamız gerekiyor. Şimdi biz dünya ikincisi olduk. Hedef bizde hemen 'nasıl dünya şampiyonu oluruz.' diye gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel Dudu ise okulda farklı branşlardan 41 milli sporcunun bulunduğunu belirtti.

Sıla Özge Öden'in kendilerine büyük gurur yaşattığını vurgulayan Dudu, "Kızımız geçen ay çevrim içi düzenlenen Wushu Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmuştur. Konyamıza ve okulumuza kazandırdığı bu başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Kızımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz." diye konuştu.

Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor
Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor
Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor
Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor
Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli wushucu Sıla, başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor - Son Dakika Spor


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