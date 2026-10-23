Milli yıldızla aşk yaşadığı iddia edilen modelden yürek hoplatan paylaşımlar - Son Dakika
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Milli yıldızla aşk yaşadığı iddia edilen modelden yürek hoplatan paylaşımlar

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Milli yıldızla aşk yaşadığı iddia edilen modelden yürek hoplatan paylaşımlar
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen model İrem Haznedar, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla dikkat çekti. Siyah, sırt dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçen Haznedar, peş peşe verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. İkilinin aşk yaşadığı iddiasına ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile adı aşk iddialarına karışan model İrem Haznedar, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Haznedar'ın dün yayımladığı karelerde tercih ettiği cesur kıyafeti öne çıktı.

SIRT DEKOLTELİ POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

İrem Haznedar, siyah, sırt dekolteli uzun elbisesiyle objektif karşısına geçti. Saçlarını geriye doğru topladığı görülen model, farklı açılardan verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Haznedar'ın özellikle sırt dekoltesini ön plana çıkardığı fotoğraflar, dikkat çeken paylaşımları arasında yer aldı.

Milli yıldızla aşk yaşadığı iddia edilen modelden yürek hoplatan paylaşımlar

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile model İrem Haznedar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İki isim arasında romantik bir yakınlaşma olduğu iddia edilirken, ilişkinin ne zaman başladığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar'dan aşk iddialarını doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama da henüz gelmedi.

Milli yıldızla aşk yaşadığı iddia edilen modelden yürek hoplatan paylaşımlar
Milli yıldızla aşk yaşadığı iddia edilen modelden yürek hoplatan paylaşımlar
Milli yıldızla aşk yaşadığı iddia edilen modelden yürek hoplatan paylaşımlar
Barış Alper YılmazSosyal MedyaSosyal MedyaGalatasarayMedyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • SULTAN OĞAN SULTAN OĞAN:
    bu saçma haberin kime ne faydası var bize neeee hatta gençlerimize zararı çoookkkk yanlışlıkla bunları örnek alıyolar... kadın soyunmuş da neymiş de lütfen kaliteli haber yapın lütfeeeennnn 1 0 Yanıtla
  • Mehmet K. Mehmet K.:
    Şimdi anlaşıldı barış ın performansı neden düştüğü 0 0 Yanıtla
  • E Ş E Ş:
    Akarken dolduruyor işte, bir daha ne zaman gelir ismi futbolcuyla kim bilir 0 0 Yanıtla
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