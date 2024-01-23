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Mısır'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı Başladı - Son Dakika
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Mısır'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı Başladı

Türkiye'nin kadın milli sporcuları İpek Akşin, Sıdal Aslan ve İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'na katılıyor. Yarışmada, eskrim sıralama turu yarışlarıyla başlandı ve yarın kadınlar kategorisinde yarı final yarışları yapılacak. Finalde madalya ve sıralama puanı için mücadele edecek sporcular, Paris 2024'e kota hakkı kazanmak için puan topluyor.

Mısır\'da Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı Başladı
23.01.2024 - 14:54,
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Mısır'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren başkent Kahire'deki organizasyona kadın milli sporcular İpek Akşin, Sıdal Aslan ve İlke Özyüksel Mihrioğlu katılıyor.

Eskrim sıralama turu yarışlarıyla başlayan organizasyonda, yarın kadınlar kategorisinde yarı final yarışları yapılacak.

Yarı finali geçen 18 kadın ve 18 erkek sporcu, 26 Ocak Cuma günü eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yapılacak finalde madalya ve sıralama puanı için mücadele edecek.

Mısır'da düzenlenen organizasyon, 2023 yılında Polonya, İspanya ve Kırgızistan'da yapılan olimpik sıralama yarışlarının sonuncusu niteliği taşıyor.

Sporcular, doğrudan kota verecek Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası'nın dışında olimpik sıralama yarışlarında topladıkları puanlara göre Paris 2024'e kota hakkı kazanacak.

Kaynak: AA
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