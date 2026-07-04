Mısır Tarih Yazdı: Son 16'ya Yükseldi

Mısır Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmesi ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

AA muhabirinin aktardığına göre, Kahire başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde binlerce taraftar sokaklara çıkarak Mısır bayrakları eşliğinde tezahüratlar yaptı ve tarihi başarıyı kutladı.

Mısır Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Mısır, son 16 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.

"Arjantin ile eşleşme ihtimalinden dolayı çok mutluyum"

Kutlamalar sırasında AA muhabirine konuşan eski Zamalekli futbolcu Muhammed Zeyn, Mısır'ın Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Mısır'ın son 16 takım arasına girmiş olmasından ve bir sonraki turda Arjantin ile eşleşme ihtimalinden dolayı çok mutluyum." dedi.

Taraftarlardan Muaz Asım da milli takımı tebrik ederek, Teknik Direktör Hüsam Hasan'ın karşılaşmayı çok iyi yönettiğini ve takımı doğru yönlendirdiğini söyledi.

Dünya Kupası'nda daha üst turlara çıkmayı temenni ettiklerini ifade eden Asım, "Yaşasın Mısır." dedi.

Sisi: Mısır'ın evlatlarını kutluyorum

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yayımladığı mesajda, milli takım oyuncularını tebrik ederek, "Mısır Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda ilk kez son 16 turuna yükselerek elde ettiği tarihi başarı dolayısıyla Mısır'ın evlatlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sisi, oyuncuların inanç, takım ruhu ve kazanma azmiyle bu başarıya ulaştığını belirterek, turnuvanın devamında da başarılar diledi.

Başbakan Mustafa Medbuli de yayımladığı mesajında, milli takımı tebrik ederek, oyuncuların maç boyunca sergilediği başarılı performans ve mücadeleci ruhu övdü.

Mısır, Fas'ın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ikinci Arap ülkesi oldu.

Kahire'nin doğusundaki Beşinci Yerleşim bölgesi ile Yeni İdari Başkent'te kurulan taraftar alanı başta olmak üzere Giza, Garbiye, Menufiyye, Buheyra, İskenderiye, Matruh ve Yukarı Mısır'daki birçok kentte kutlamalar yapıldı.

Kutlamalar kapsamında Giza Piramitleri de Mısır Milli Takımı'nın renkleriyle kırmızı ışıklandırıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenirken, Arap takımlarının turnuvadaki başarılı performansı dikkat çekiyor. Mısır, Fas'ın ardından son 16 turuna yükselen ikinci Arap temsilcisi oldu.