MKE Ankaragücü, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki ekip, bugün gerçekleştirdiği antrenmanda kuvvet çalışması, pas çalışması ve dayanıklılık koşusu yaptı. Sakat oyuncu bulunmayan takıma izinli olan Garry Rodrigues katıldı. Ankara'da 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan çalışmaların ikinci etabı ise Kayseri Erciyes'te gerçekleştirilecek.

09.07.2024 14:57
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Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, kamp çalışmalarının ilk etabını tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, bugün gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

MKE Ankaragücü'nde sakat oyuncu bulunmazken, izinli olan Garry Rodrigues takıma katıldı.

Ankara'da 14 Temmuz'a kadar çalışmalarına devam edecek sarı-lacivertli ekip, ikinci etap kamp çalışmalarını 15-28 Temmuz tarihlerinde Kayseri Erciyes'te gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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