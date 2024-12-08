Mutlu YUCA/BOLU
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Onur Gülter
BOLUSPOR: Çağlar, Oluare, Fethi, Onur, Ali, Berk(Dk.89 İsgandarli), Avramovski, Oğuz Kağan, Jefferson(Dk.81 İlhami), Hüsamettin(Dk.81 Babacar), Mukairu(Dk.89 Anıl)
MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç, Osman, Mahmut, Kitsiou(Dk.90+5 Hayrullah), Schulz(Dk.85 Alper), Tolga, Cem Tuna(Dk.85 Mesut), Kevin Varga(Dk.85 Rotariu), Ali Kaan, Erkan, Cephas(Dk.85 Bajic)
SARI KART: Cephas, Mahmut (MKE Ankaragücü)
GOLLER: Dk: 3 Kevin Varga, Dk.27 Cephas, Dk. 90+3 Rotariu (Ankaragücü) Dk.34 Hüsamettin Dk.52 Jefferson (Boluspor)
1'inci ligin 15'inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-2 yendi.
3'üncü dakikada orta saha önünde topla buluşarak ilerleyen Kevin Varga'nın çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1
27'inci dakikada orta sahadan atılan pasta topu önünde bulan Cephas, kırmızı beyazlı iki oyuncunun arasından çektiği şutla takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
34'üncü dakikada Berk'in sağ kanattan kale önüne attığı pasta Hüsamettin topu ağlara gönderdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sona erdi.
50'inci dakikada Schulz'un topun koluna değmesi üzerine hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. Jefferson kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-2
81'inci dakikada topla ilerleyerek kaleciyle karşı karşıya kalan Babacar'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
90+3'üncü dakikada Rotariu'nun ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 2-3
Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, Boluspor'u Zor da Olsa 3-2 Yendi - Son Dakika
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