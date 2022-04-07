MKE Ankaragücü'nde mağlubiyete, galibiyet primi verildi - Son Dakika
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MKE Ankaragücü'nde mağlubiyete, galibiyet primi verildi

07.04.2022 17:07
MKE Ankaragücü'nde mağlubiyete, galibiyet primi verildi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta sonu Eyüpspor'a 3-2 kaybettikleri maçta takımın mücadelesinden ve oynadığı futboldan dolayı, yenilgiye rağmen futbolculara galibiyet primi verdiklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta sonu Eyüp spor'a 3-2 kaybettikleri maçta takımın mücadelesinden ve oynadığı futboldan dolayı, yenilgiye rağmen futbolculara galibiyet primi verdiklerini söyledi.

Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eyüpspor karşısında kaybettikleri maça değinerek, şunları kaydetti:

"Dün akşam takımla iftardaydık. Bu mağlubiyeti, yenilgiden saymıyorum. Takımın mücadelesi ve futbolu çok iyiydi. Mağlup olduk ama takıma galibiyet primi verdik. Sezon başından beri en iyi oyunumuzdu. Maalesef rakip takımın kişisel yetenekli futbolcularından gol yedik. Ankaragücü hayranı olan, eski futbolculumuz Gerson'dan gol yedik. Yediğimiz 3. gol ofsayttı. 2 topumuz direkten döndü. Sezonun en iyi oyununu oynadık. Biz de bunu ödüllendirdik. Önümüzdeki maçlarda futbolcular gerekli özveriyi verdikten sonra yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Sezon sonu inşallah hedefe ulaşacağız. Bu ayın sonunda işin rengi belli olur."

Faruk Koca, transfer yasağını sezon sonuna kadar çözeceklerini sorunlu 11 dosyadan sadece 2-3'ünün kaldığını belirtti.

"Ankaragücü'nün olmazsa olmazları borcunu sıfırlamak, 19 Mayıs'ı yapmak"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifası ve Türk futbolunda yaşanan süreci de değerlendirdi.

Koca, futbol sektörünün ciddi bir kriz içerisinde olduğunu anlatarak, Ankaragücü'yle ilgili "Yayın ihalesinde telaffuz edilen rakamlar 4 yıl önceki rakamlar bile değil. Kulübü daha iyi yerlere götürecek biri olduğu an bırakmaya ve o başkana hizmet etmeye hazırım. Ankaragücü'nün olmazsa olmazları borcunu sıfırlamak, 19 Mayıs'ı yapmak. Saray Tesisleri'nde ya da başka yerde altyapı tesislerine kavuşmak. Her türlü uğraşı veriyoruz. Yeni sezon başlarken ya da ortalarında mali yapımızı iyi duruma getireceğiz. 19 Mayıs'ın temeli bu yıl atılıyor. Saray Tesisleri'yle ilgili prensip onayını aldık.1-2 sene içinde de bu tesis için gerekli onay verilir." bilgileri verdi.

"Ankaragücü'nün 10 senedir ödediği borç altyapıya harcansa dünya yıldızları yetişirdi"

Gündemdeki spor yasasına da değinen Faruk Koca, şöyle konuştu:

"Bu yasa çıkmasa ve eski süreç devam etse ne olacak. 20 yıldır federasyonun ve kulüplerin kuralsızlığı futbolu bu hale getirdi. Yönetici sorumlu olmalı. Bu kulüp üzerinde hiç kimsenin fantezi yapma hakkı yok. Eğer cebimden çıkıyorsa yaparım. Burası şova dönük bir sektör. Parası olan yönetici bedelini kendi ödediği sürece istediği futbolcuyu alsın. Kulüplerin bu hale gelmesinde soyguna uğramasında yöneticilerin, menajerlerin, futbolcuların yani futbol aktörlerinin payı var. Ankaragücü Kulübü menajerin en az girdiği kulüp. Bugünkü menajerlik, teknik direktörlük, yöneticilik ve futbolculuk sistemi her türlü yolsuzluğa alan açıyor. Dünyanın ilgisini çeken futbolun arkası bir rezalet. Ankaragücü'nün 10 senedir ödediği borç altyapıya harcansa dünya yıldızları yetişirdi. İdeal altyapı kimsede yok. Herkes şov peşinde. Türkiye Futbol Federasyonunun yeni yönetimi, bundan önceki süreci devam ettirmemeli. Kulüpler üzerinde baskı değil kurallar koymalılar."

MKE Ankaragücü'nde mağlubiyete, galibiyet primi verildi
MKE Ankaragücü'nde mağlubiyete, galibiyet primi verildi

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MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Faruk Koca, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde mağlubiyete, galibiyet primi verildi - Son Dakika


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