Jese Rodriguez, Ankaragücü taraftarının beklentisini boşa çıkarmak istemiyor Açıklaması

MKE Ankaragücü'nün İspanyol yıldızı Jese Rodriguez, sarı-lacivertli taraftarların kendisine büyük bir ilgi gösterdiğini ve bu sevgiyi boşa çıkarmayacağını söyledi.

Real Madrid, Paris Saint Germain (PSG) gibi önemli kulüplerde oynayan, UEFA Şampiyonlar Ligi kazanan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Jese Rodriguez, Türkiye'deki ilk röportajını Anadolu Ajansı'na verdi.

Jese, Ankaragücü'ne geliş sebebini, Real Madrid anılarını, PSG'de yaşadığı süreci, eski takım arkadaşları Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Ankaragücü taraftarının ilgisi karşısında büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek, 2016 yılında PSG'nin kendisi için yaptığı imza töreniyle Ankaragücü'nün gerçekleştirdiği organizasyonu karşılaştırdı.

PSG'ye 25 milyon avroya transfer olduğunu ve tanıtımının da statta yapıldığını hatırlatan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, "Ankara'daki imza töreni PSG'de yapılandan çok daha iyiydi. Burada yaşadığım atmosferi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu büyük camia için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ankaragücü taraftarı beni çok güzel bir şekilde karşıladı. Bu güzel camia için oynamaya sabırsızlanıyorum." dedi.

Kulüp yönetiminin yaşama geçirdiği projenin de kendisini çok etkilediğini belirten Jese, "14-15 oyuncu aldık. Çok heyecanlıyım. Başkanımız da bana çok güzel bir hissiyat verdi. Öncelikle fiziksel olarak en iyi duruma gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın ilgisi karşısında çok motive olduğunu anlatan ve "Onları mutlu etmek için sahada her şeyimi vereceğim." diyen Jese, "Daha önce Türk futbolunu genelde Avrupa kupalarında izledim. Burada oynayan arkadaşlarım da vardı. Onlarla da konuştum. Çok çekişmeli ve aksiyonu bol bir lig olduğunu söylediler." diye konuştu.

"Ankaragücü'ne gelmemde Guti'nin etkisi oldu"

Real Madrid'de Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Mesut Özil'le oynadığını hatırlatan Jese, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Real Madrid'de Nuri, Mesut ve Hamit'le daha yaşım çok gençken oynamıştım. Her zaman Türk insanıyla iyi ilişkilerim oldu. Benim için hala önemli insanlar bu isimler. Ankaragücü'ne gelmemde Guti'nin etkisi oldu. Bu kararı vermeden önce konuştuğum önemli isimlerden biri Guti'ydi. Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğunu söyledi ve dediklerinden çok heyecanlandım. Bu da Ankaragücü'nü seçerken önemli bir faktör oldu benim için."

İyi bir takım olmayı hedeflediklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Ankaragücü'nde oynamak çok güzel bir duygu. Bizim şu an yapabileceğimiz en iyi şey her gün üzerine koyarak gitmek. İyi bir takım olursak, büyük başarılar ardından gelir. İlk yapmamız adım adım lige hazırlanmak ve maçlara tek tek bakmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Para mutluluğu satın alamaz"

Jese Rodriguez, PSG'deki döneminin istediği gibi gitmediğini belirtirken, Fransız kulübünün kazanmayı amaçladığı Şampiyonlar Ligi'ni çok fazla para harcayarak elde etmeye çalışmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

"Hayatımın en pozitif deneyimi değildi ama hayatta her deneyim kazançtır." diyerek PSG dönemini özetleyen Jese, Fransız ekibinin bir türlü arzuladığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını alamamasıyla ilgili şu tespitte bulundu:

"Benim şahsi düşünceme göre, para mutluluğu satın alamaz. İyi oyunculara sahip olabilirsiniz ama iyi bir takıma sahip olamazsınız. Böyle olunca da başarı zor gelir. PSG'nin kadrosundaki oyuncuların kalitesine, kariyerine, büyüklüğüne büyük saygım var. Hepsi büyük oyuncular. Ancak, futbol isimlerle oynanan bir oyun değildir. Bir takım oyunu bu. Ne kadar büyük oyuncularınız olursa olsun, başarı gelmez. Real Madrid'in başarısının nedeni, PSG gibi büyük oyunculara alması değil, düzgün bir takım olmalarından dolayıdır."

"Benzema'ya haksızlık yapılıyor"

Jese Rodriguez, Real Madrid'in başarılarında büyük payı olan eski takım arkadaşı Benzema'ya "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün verilmemesini eleştirdi.

Benzema'nın muhteşem bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Jese, "Benzema'ya 2-3 yıldır haksızlık yapılıyor. Ballon d'Or'u 2-3 yıl önce de kazanmayı hak etmişti. Önünde sonunda gösterdiği çabanın meyvelerini toplayacak. Ronaldo da gerçekten çok özel bir kişilik. Futbolculuğu çok başarılı zaten. Kendisiyle görüşüyorum, iletişimimiz devam ediyor. Benim için Ronaldo-Messi karşılaştırmasında seçeceğim isim Ronaldo'dur." ifadelerini kullandı.

"Mbappe'nin Real Madrid'e geçeceğini bekliyorduk"

Jese, PSG'yle sözleşme uzatan eski takım arkadaşı Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmamasına şaşırdığını belirterek, "Hepimiz Mbappe'nin Real Madrid'e geçeceğini bekliyorduk ama böyle olmadı. İleride olur mu bilemiyorum, Florentino Perez çok ciddi bir insandır. Perez hiçbir zaman kişilere odaklanmaz, her zaman takımın menfaatini düşünür." şeklinde konuştu.

Kariyerinde Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Zinedine Zidane, Thomas Tuchel, Unai Emery gibi çok önemli teknik adamlarla çalıştığı hatırlatılması üzerine Jese, "Carlo Ancelotti; kariyerimde çalıştığım en iyi hocalardan birisi. İnanılmaz bir kişiliği var. Önemli olan bu. Önce kişiliği gelir, tabii sonra da çok iyi antrenör olması. Çalıştığım bütün teknik direktörler bende önemli izler bıraktı. Aralarından bir isim seçmem gerekirse bu Ancelotti'dir. Kişisel gelişimimde en büyük katkıyı o sağladı bana." değerlendirmesinde bulundu.

Jese, "Oynadığın en iyi 11'i söyler misin?" sorusuna ise, "Bu çok zor bir soru. Buna şöyle bir cevap vereyim, eğer ileri üçlü demem gerekirse kendim, Ronaldo ve Benzema derim." diyerek sözlerini tamamladı.

Jese'yle tek soru tek cevap

Jese Rodriguez'in, AA muhabirinin söylediği tek kelimelere verdiği kısa cevaplar şöyle:

Futbol: Hayatım

Real Madrid: Özel

PSG: İyi bir deneyim

Zinedine Zidane: Harika

Carlo Ancelotti: En iyi insan

Cristiano Ronaldo: En iyi oyuncu

Şampiyonlar Ligi: Hayatımdaki en iyi an

Ankaragücü: Gelecek