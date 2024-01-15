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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çaykur Rizespor'u Eryaman Stadı'nda konuk edecek. Geçen sezon yarı final oynayan Ankaragücü, bu sezonki kupaya 3. eleme turundan başlamıştı. Maç öncesi taraftarın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Çaykur Rizespor\'u ağırlıyor
15.01.2024 - 09:55,
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak maç, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda ise TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1'le geçti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara'da karşılaşan iki takım, sahadan 1-1 berabere ayrılmışlardı.

Söz konusu maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı sonrası ligde beş maç ceza alan MKE Ankaragücü, iki karşılaşmanın ardından kupada taraftarıyla bir araya gelecek. Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor - Son Dakika
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