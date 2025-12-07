MLS'te şampiyon Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

MLS'te şampiyon Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami oldu

Haberin Videosunu İzleyin
MLS\'te şampiyon Lionel Messi\'nin formasını giydiği Inter Miami oldu
07.12.2025 15:46  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MLS\'te şampiyon Lionel Messi\'nin formasını giydiği Inter Miami oldu
Haber Videosu

Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, Major League Soccer (MLS) şampiyonluğunu kazandı. Arjantinli futbolcu, kariyerinin 48. kupasını kazandı.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) play-off'larında Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami, finalde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

INTER MIAMI 3 GOLLE MUTLU SONA ULAŞTI

MLS'te 2025 sezonu şampiyonunun belirleneceği finalde Inter Miami ile Vancouver Whitecaps, Chase Stadı'nda karşılaştı. Normal sezonda daha fazla puan topladığı için Inter Miami'nin sahasında oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 8. dakikada Edier Ocampo (kendi kalesine), 71. dakikada Rodrigo de Paul ve 90+6. dakikada Tadeo Allende'nin golleriyle galip geldi. İki golün pasını veren Messi, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Vancouver Whitecaps'in golü ise 60. dakikada Ali Ahmed'den geldi.

TARİHİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

İki takımın da ilk kez boy gösterdiği finalde galip gelen Lionel Messi'nin Inter Miami'si tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

KUPA İLE VEDA ETTİLER

İspanyol futbolcular Jordi Alba ve Sergio Busquets, profesyonel futbol kariyerlerini MLS şampiyonluğuyla noktaladı.

MLS'te şampiyon Lionel Messi'nin takımı Inter Miami oldu

MESSİ 48. KUPASINI KAZANDI

Inter Miami formasını giyen Lionel Messi, kariyerinin 48 kupasını kazandı. İşte Messi'nin kazandığı kupalar:

  • 10 tane La Liga
  • 8 tane İspanya Süper Kupası
  • 7 tane Copa del Rey
  • 4 tane Şampiyonlar Ligi
  • 3 tane UEFA Süper Kupası
  • 3 tane Dünya Kulüpler Kupası
  • 2 tane Ligue 1
  • 2 tane Copa América
  • Dünya Kupası
  • Finalissima
  • Olimpiyat Şampiyonluğu
  • U20 Dünya Kupası
  • Fransa Süper Kupası
  • Leagues Cup
  • MLS Supporters' Shield
  • Eastern Conference
  • MLS Kupası
MLS'te şampiyon Lionel Messi'nin takımı Inter Miami oldu

Lionel Messi, Futbol, Miami, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MLS'te şampiyon Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Uzaylı kupadan kusacak, ülkemize gelmedi maalesef hiç. 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu
İstanbul’un göbeğinde korkutan görüntü Binlercesi kıyıya vurdu İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
ABD’de yayımlanan analiz Türkiye’yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu ABD'de yayımlanan analiz Türkiye'yi yeni jeopolitik mimarinin merkezine koydu
Zirveye damga vurdu Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail’i küplere bindirecek çıkış Zirveye damga vurdu! Suudi Arabistanlı yetkiliden İsrail'i küplere bindirecek çıkış

10:35
Asgari ücrette en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücrette en güçlü zam oranı belli oldu
10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş’tan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son ankette ezber bozan sonuçlar
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:47:53. #7.13#
SON DAKİKA: MLS'te şampiyon Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.