"Mobbing yapalım, istifa etsin" Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. “Eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” iddialarının araştırıldığı dosya kapsamında bazı şüphelilere ait mesaj kayıtları incelendi.

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, gözaltına alınan TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un hem hakemlik sınavı sorularına hem de bir İl Hakem Kurulu üyesine ilişkin mesajları dikkat çekti.

"GEREKİRSE MOBBİNG YAPALIM, İSTİFA ETSİN"

Dosyada yer alan en çarpıcı yazışmalardan biri İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Çaylak hakkında oldu.

Karadoruk'un bir kişiye gönderdiği belirlenen mesajda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

“Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin.”

Söz konusu mesaj, soruşturma kapsamında incelenen “eziyet” iddiaları açısından dikkat çeken ayrıntılardan biri olarak dosyada yer aldı.

"BAŞKANIM, SORULARI ATACAKTIN"

Soruşturma dosyasında hakemlik sınavlarına ilişkin başka yazışmalar da bulunuyor.

Hakem G.H.E'nin 15 Mayıs 2025 tarihinde Ferdi Karadoruk'a,

“Başkanım günaydın soruları atacaktın.”

mesajını gönderdiği, Karadoruk'un ise,

“Kosif'ten istedim, bir daha isteyeyim hocam.”

yanıtını verdiği belirlendi.

"EMRE KOSİF'TEN ÜÇÜNCÜ DEFA İSTİYORUM"

Yazışmalar bununla da sınırlı kalmadı.

G.H.E'nin 19 Mayıs 2025'te Karadoruk'a yeniden soruları hatırlattığı, Karadoruk'un ise bu kez,

“Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı var, bitsin döneceğim.”

ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Dosyada bu mesajların hakemlik sınavına ilişkin sorularla bağlantılı olduğu belirtildi.

7 İSİM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri değerlendirildi.

İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındı.

Soruşturma devam ederken dosyaya giren mesaj kayıtlarının ardından hakemlik sınavları, görevlendirmeler ve hakem yönetimindeki uygulamalara ilişkin iddialar da mercek altında bulunuyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir yargı kararı niteliği taşımıyor.