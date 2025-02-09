Modern Pentatlon Yarışları Ankara\'da

Modern pentatlon branşında Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları, Ankara'da gerçekleştirildi.
Eryaman TOHM'da 4 gün süren yarışlarda 9, 11, 13, 15, 17, 19, gençler ve açık yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
Türkiye'nin birçok ilinden 300'e yakın sporcunun katıldığı yarışlarda altın madalya alan sporcular şöyle:
9 yaş altı kızlar: İklim Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)
9 yaş altı erkekler: Gökhan Uraz Altun (Ankara Yüzme Spor Kulübü)
11 yaş altı kızlar Doğa Usman (Ankara Yüzme Spor Kulübü)
11 yaş altı erkekler: Muhittin Karahan Koç (Ankara Yüzme Spor Kulübü)
13 yaş altı kızlar: Zeynep Dilara Ünlü (Uludağ Oksijen Spor Kulübü)
13 yaş altı erkekler: Kerem Batur Genç (Muğla Amerikan Spor Kulübü)
15 yaş altı kızlar: Elif Duman (Başaran Züccaciye Spor Kulübü)
15 yaş altı erkekler: Mehmet Doruk Özkan (Büyükşehir Belediye Ankara Spor Kulübü)
17 yaş altı kızlar: Tulya Kesebir (Ayakizi Modern Pentatlon Spor Kulübü)
17 yaş altı erkekler: Muhammet Emir Kurtulan (Bursa Büyükşehir Belediyespor)
19 yaş altı kızlar: Eda Özrodop (Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü)
19 yaş altı erkekler: Muharrem Yağız Cantosun (Enerji Yüzme Spor Kulübü)
Genç kadınlar: Ebrar Çalışkan (Ankara Yüzme Spor Kulübü)
Genç erkekler: Eren Kıvanç Taşyaran (Asgard Spor Kulübü)
Açık yaş kadınlar Sıdal Aslan (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)
Açık yaş erkekler: Buğra Ünal (İstanbul Karaburun Su ve Deniz Sporları Spor Kulübü)
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