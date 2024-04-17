Mondihome Kayserispor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 33. haftada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Burak Yılmaz, çok iyi bir takımla karşı karşıya geleceklerini söyledi.
Yılmaz, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle bu dönemde her maçın zor olduğunu dile getirdi.
Maçlara iyi hazırlandıklarını ve iyi konsantre olduklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Geldiğimizden beri bir tek Kasımpaşa maçında hem oyunu hem mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Onun dışında ne oyunu ne topu verdik ama çok büyük bir şanssızlığımız var. Çok gol kaçıyoruz. Öyle zannediyorum ki akan oyunda Türkiye liginde en çok gol kaçıran takımız. Bunları düzeltemeye çalışıyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum, çok karakterli oyuncular. Baktığınız zaman 2-2,5 yıl kulübün sıkıntılı dönemlerinde bu çocuklar kulübü sırtlamış, omuzlarına almış ve buralara kadar getirmişler, sorumluluk sahibi olmuşlar. Bu dönemde başkanımız, yöneticilerimiz ellerinden geleni yapıyor. Buna şahidim. Her puanın değerli olduğu riskli haftalara girdik. Umutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Daha iyi olacağız."
"Trabzonspor maçı çok zor bir maç"
Yılmaz, Trabzonspor ile yapacakları maça da değinerek, "Trabzonspor maçı çok zor bir maç. Trabzonspor çok iyi bir takım, çok değerli bir camia ama kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu riskli haftalarda taraftarların bizi destekleyeceğini biliyoruz. İyi bir şekilde maça hazırlanıyoruz." dedi.
Bir gazetecinin Kayserispor taraftarının kaleci Bilal Beyazit'in milli takıma çağrılmasını beklediğini belirtmesi üzerine Yılmaz, "Bu bizim ısrarımızla gerçekleşen bir şey değil. Tabii gönül ister ki Gökhan da Bilal de iyi oynayan oyuncularımız gitsin. Ama orada bir hoca ve tercihi var. Ben de bir hoca olduğum için hocanın tercihlerine saygı duymak zorundayız. Tabii ki benim gönlüm Bilal ve Gökhan'ın orada olmasından yana. Hak ettiklerini de düşünüyorum. Her tercihe saygı duymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Kaleci Bilal Beyazit da Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu ancak kendilerine güvendiklerini ve 3 puan almayı hedeflediklerini dile getirdi.
Elinden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştığını vurgulayan Bilal, "Çok çalışıyorum, kendimi geliştirmek istiyorum. İnşallah sezon sonuna kadar devam edebilirim. Ben de milli takıma çağrılmak isterim. Tabii her şeyde bir hayır vardır ama inşallah bir gün olur." ifadelerini kullandı.
Dimitrios Kolovetsios ise Trabzonspor maçına hazır olmak için çok iyi çalıştıklarını kaydetti.
Antrenman
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top çalma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Mondihome Kayserispor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Maç yarın saat 22.00'de Alman hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanacak.
Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin'in Panathinaikos'ta gösterdiği performansın ardından Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Samet'in bonservisini almayı düşündüğü belirtiliyor. Samet Akaydin'in 4 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.
Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye 95 bin 926 TL para cezası verildi. Polis ekipleri, tehlikeli hareketler yapan sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı ve 3 kişi yakalandı. Sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı ve ayrıca çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandı.
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Olympiakos ile oynanan ilk maçtaki hatalara dikkat çekerek, takımın daha iyi olduğunu göstermeleri gerektiğini söyledi. Tadic, yarı finale çıkmalarının bir zorunluluk olduğunu belirtti ve yarınki maçta harika bir atmosfer olacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe'de 50 maç oynamanın büyük bir onur olduğunu ve güçlü oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, kulübüyle 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Kenan'ın Juventus'tan yıllık 1 milyon euro + bonuslar kazanacağını yazdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?