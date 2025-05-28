Montella, Dinlendirilen Oyuncuları Açıkladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, " Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenme fırsatı bulamadı. Keza Emirhan Topçu da 1,5 aydır net bir şekilde oynayamadı. Onları şimdiden alıp oynatmak riskli olduğu için riske etmek istemedim. Zekice bir hareket olmazdı" dedi.

Ay-Yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile Haziran ayında oynayacağı özel maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Sezon sonunda gelen 2 hazırlık maçı kriterlerimi de birazdan size açıklayacağım. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 2 takıma karşı maç yapacağız. FIFA sıralamasında iyi yerde olan takımlar. Son yıllarda da bizim milli takımımızın seviyesi yükseldiği için böyle bir hazırlık maçı kabul gördü. Sezon sonuna geldik ve bazı futbolcularımızın benim için dinlenmesi çok önemli olduğu için dinlenmelerine karar kıldım. En iyi şekilde yeni sezona başlayacağımızı bilmenizi isterim. Bizim için çok önemli 2 maç olacak. Değerlendirmek istediğimiz birkaç genci de kadroya ekledik. Zor sezon geçiren, ufak tefek sakatlıklarla uğraşan sakat oyuncularımızla alakalı böyle değerlendirmede bulundum. Özellikle son dönemde zor bir sezon geçiren futbolcular için bu kararı aldım. Onları korumak adına böyle bir karar aldım. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenme fırsatı bulamadı. Keza Emirhan Topçu da 1,5 aydır net bir şekilde oynayamadı. Onları şimdiden alıp oynatmak riskli olduğu için riske etmek istemedim. Zekice bir hareket olmazdı. Aynı konu Aral Şimşir için de geçerli. Doktorlarımızla konuştuğumuzda riskli olduğunu düşündük. O yüzden onu da değerlendirmek istedik. Onu da koruma amaçlı kadroya dahil etmedik" ifadelerini kullandı.

Forvet konusunda gelen soruya ise Montella, "Son 2 maçımıza baktığınızda 6 tane gol attık. Bu tarz problemleri ben isterim" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

'HER ZAMANKİ GİBİ KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ'

Hazırlık kampının ABD'de olmasıyla ilgili de İtalyan teknik adam, "Tüm hazırlık maçlarımızı bir mantık içinde ayarladığımız ortada. Bu tarz maçlarda mağlubiyet bile sizlere bir şey öğretebiliyor. Dünyanın bir ucundan davet almamız bizi gururlandırıyor. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

'HER TAKIMIN KENDİ DENGESİ VARDIR'

Kulüplerde farklı, milli takımda farklı mevkide oynayan oyuncuların hakkında düşüncelerini ifade eden Montella, "Her takımın kendi dengesi vardır. Her kulüp kendi dengesini oluşturuyorsa milli takımlar için de aynısı geçerli. Kulüpler öyle oynuyor diye milli takımda aynısını yapamayız. Pivot forvet sorusunu algılayamıyorum. Bende kısa boylu belli bir fiziksel kapasiteye sahip bir futbolcuydum ama hep forvet oynadım. Farklı özellikleri kontrol etmemiz gerekiyor" dedi.

'BEKLENENİN AKSİNE BİRAZ DAHA UZUN SÜRDÜ'

Ferdi Kadıoğlu hakkında çok üzgün olduğunu belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Biz de bu konu hakkında çok üzgünüz. Kendisi de çok üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Beklenenin aksine biraz daha uzun sürdü. Umarım yakın zamanda çalışmalarına iyi bir şekilde başlar ve bize katılma fırsatı olur" şeklinde konuştu.

'EN İYİ ŞEKİLDE TAKIMIMIZI SAHAYA SÜRECEĞİZ'

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak kampın iyi bir deneyim olacağını vurgulayan Vincenzo Montella, "Bizim için çok iyi bir deneyim olacak. Avrupa'dan olmayan 2 takımla mücadele edeceğiz. Büyük bir değişiklik yapmayacağımı düşünüyorum. Futbolcuların durumlarını kontrol edeceğiz. En iyi şekilde takımımızı sahaya süreceğiz" ifadelerine yer verdi.

'HAKAN İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM'

Hakan Çalhanoğlu'nun yakın zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayacağı hakkında soruya da Montella, "Hakan için en iyisini diliyorum. Futbolcularımız uzaklarda oynadığı zaman destek vermemiz gerekiyor. Türk halkı da kazanmasını dileyecek. Bu maçlar çok önemli. En iyi dileklerimi iletiyorum kendisine. Merih Demiral'ı nasıl tebrik ettiysem Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için, Hakan'ı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan İtalyan teknik adam, Hakan Çalhanoğlu'nun kampa geç katılabileceğini, şampiyonluk kutlamalarından dolayı geç katılmasının bir problem olmadığını söyledi.