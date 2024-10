Montella, Karadağ ve İzlanda Galibiyetini Hedefliyor

Spor

- Vincenzo Montella: "Karadağ ve İzlanda maçlarından iyi sonuçlar almak istiyoruz"

SAMSUN - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ ve İzlanda maçlarından iyi sonuçlar alarak ayrılmak istediğini söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Samsun'a geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nu gezen oyuncular ve teknik heyet zemini inceledi. İncelemelerin ardından Vincenzo Montella basın toplantısına katılarak soruları yanıtladı.

"Karadağ ve İzlanda maçlarından iyi sonuçlar almak istiyoruz"

Çok önemli 2 maça çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör Vincenzo Montella, "Bu iki maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Eylül ayında biliyorsunuz ki şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyon olarak futbolcuların hazırlığı. Avrupa Şampiyonası biter bitmez maçların olması tabi ki de tehlikeli bir unsurdu hepimiz için. Çünkü belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz. Ama ona rağmen çok iyi performanslar gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık o ilk iki maçta. Ekim ayı daha iyi olacak. Yani bu konuda hiçbir şüphem yok. Sonuçlarımız ilk iki maçta çok iyiydi. Bu 2 maçı da iyi sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz" dedi.

" Arda Güler'in Real Madrid'de yetişmesi çok büyük anlam ifade ediyor"

Yıldız oyuncu Arda Güler'in kariyeri hakkındaki görüşlerinden de bahseden Montella, "Arda'nın geleceğiyle alakalı biz karar veremeyiz. Ne biz, ne siz, ne de Arda. Real Madrid karar verecek. Ben tabii ki de futbolcularımızın genel olarak daha çok oynamasını dilerim. Ama biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde bulunmak demek. Sezon başında da uzun süren bir sakatlık süreci oldu. Ona rağmen de geçen sezona göre daha çok dakika almaya başladı. O yüzden orada baktığınızda çok da baskıların hissedildiği, yani başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? Hayal edemiyorum. Dünyanın en büyük kulübü. O yüzden orada olması ve orada yetişmesi de çok büyük anlam ifade ediyor" diye konuştu.

"Çok kalabalık bir futbolcu havuzumuz var"

Stoper mevkiisinde sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediklerinin altını çizen Vincenzo Montella, "Stoper konusunda herhangi bir şekilde bir endişe duymuyorum gelecekle alakalı çünkü çok kalabalık bir futbolcu havuzumuz var. Bu sene biliyorsunuz ufak tefek sakatlıklar da oldu işte Çağlar gibi işte Ozan gibi ama Cenk'i de takip ediyoruz ve daha genç profiller de var, o yüzden bu konuda herhangi bir endişe duymuyorum. Bu yıl herkesin çok fazla oynandığı yönünde görüşü var. Çok fazla maçın olduğu ve herkesin yani futbolcuların yorulduğuyla alakalı konuşmalar var ama bunun daha çok zihinsel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak futbolcuları bir şekilde toparlayabilirsiniz. Zihinsel olarak onları en iyi şekilde diri tutmanız gerekir. Kulüp bazında mesela geniş bir kadroya sahip olduğunuzda ve iyi bir yedek kulübesine sahip olduğunuzda böyle rotasyonlar yaparak eliniz kuvvetli bir şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden o fiziksel yorgunlukları da göz ardı edebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bazı kulüplerde de çok böyle geniş kadrolar olmuyor. O yüzden hep aynı futbolcular oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onların aslında daha çok zihinsel olarak toparlaması çok önemli. 3 haftada 7 maç oynanmış. Yani tabii ki de rakamlara baktığınızda biraz fazla gibi gözükse de dediğim gibi daha çok zihinsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Önemli olan zihinsel yorgunluğu geliştirebilmek ve tabii ki de en yüksek seviyelerde oynadığınızda da deneyimleriniz artıyor ve deneyimleriniz arttıkça bu zihinsel yorgunluklar da tabii ki de daha az oluyor. Yarın 21.45'te bir maç oynayacağız ve akabinde 3 gün sonrasında bir maçımız daha var ama 7 saatlik bir uçak yolculuğu da var ve baktığınızda tabii ki de bir dahaki maçta da değişiklikler görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü yorgunluklar fiziksel ve zihinsel daha çok artıyor" şeklinde konuştu.

"Karadağ iyi bir takım"

Grubun ilk 2 maçında Karadağ'ın aldığı sonuçlara aldanılmaması gerektiğinin altını çizen Montalla, "Her maç farklı özellikler barındıran farklı futbolculara da ihtiyacımız olur. Çünkü farklı stratejilerle oynanan maçlardır. Ben şuna inanıyorum, modern futbolda denge çok önemlidir her iki bölümde de. Oyunun her iki bölümünde. Önemli olan şunu da bilmemiz gerekiyor, Karadağ'ın gerçekten iyi bir takım olduğunu, yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk 2 maçta belki sonuçlar istedikleri gibi olmadı ama iyi bir takımları var. İlk maçta duran toplardan 2 gol yediler. Çok fazla da pozisyona girmelerine rağmen maçı kaybettiler. İkinci maçta Galler'e karşı da hemen maçın başında geriye düştükten sonra da birçok pozisyona giren bir takım olduğunu hepimize gösterdi ve tehlikeli olduklarını gösterdiler. Sadece sonuçlandıramadıkları için böyle sonuçlarla karşılaştılar. Tabii ki de tehlikeli bir rakip. Biz de sonsuz saygı duyuyoruz rakibimizi. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"En çok üretken futbolcular bizim takımımızda"

Forvet hattında en üretken takımlardan biri olduklarına dikkat çeken Montella, "Ben geldiğim günden itibaren bizden daha çok pozisyona giren bir rakip olmadı diye hatırlıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şekilde. Yani o yüzden böyle kararlarım devam ediyor. Türkiye'ye geldiğim günden beri bütün istatistikleri bireysel olarak kontrol ettiğimde en çok üretken futbolcular, 9 numara giyebilirler, 11 numara giyebilirler, 7 numara giyebilirler. Onları çağırdım ve şu ana kadar da böyle devam ettim. En çok üretken futbolcular bizimle. Seçebilirsem takımımda tabii ki de şöyle bir şey seçmek isterim. 10 tane gol atmamız gerekiyorsa 10 tane ayrı futbolcu atsın. Sadece bir tane futbolcu 10 tane gol atmasın. Çünkü o futbolcu eksik olduğunda bu sefer yaptığımız bütün çalışmaların devamlılığı aksar ve biz bunun aksamasını istemeyiz. Bu yönde de en çok gole yakın, yatkın futbolculara sahip milli takım biz olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Eksik ve kadrodan çıkartılan futbolcuların bahane olmadığını da sözlerine ekleyen Montella şunları söyledi:

"Bizler için gerçekten çok önemli futbolcular, bizlere çok büyük katkılar bulundular eskiden beri. Ama şunu da söylemek lazım. Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Bizim her türlü rekabet ortamından başımız dik bir şekilde çıkabileceğimizi biliyoruz ve buradaki futbolcularımızı hepsine tek tek güveniyoruz. Ne kadar iyi futbolculara sahip olduğumuzu da hepimiz biliyoruz. O yüzden eminim ki yarın da istediğimiz futbolu sergileyerek istediğimiz sonucu olacağız."