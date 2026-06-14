Montella'nın Türkiye'si Avustralya'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Montella'nın Türkiye'si Avustralya'ya 2-0 Yenildi

Montella\'nın Türkiye\'si Avustralya\'ya 2-0 Yenildi
14.06.2026 10:48
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Avustralya, Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki açılış maçında sürpriz bir galibiyetle yendi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın memleketi İtalya'da basın, Avustralya- Türkiye maçına ve İtalya'da Serie A ekiplerinde oynayan Milli Takım oyuncularına özel ilgi gösterdi. Türkiye'nin 2-0'lık yenilgisi ağırlıkla "sürpriz" ve "Montella için kötü başlangıç" diye yorumlandı.

Kamu yayıncısı Rai'nin sitesinde, "Teknik direktör Montella için acı başlangıç. Avustralya ile Türkiye arasındaki maç, şaşırtıcı bir 2-0'la sonuçlandı" denildi.

La Gazzetta dello Sport da, maç öncesinde Türkiye'nin kazanmasına daha fazla ihtimal verildiğini vurguladı ve "Avustralya ilk maçında büyük bir darbeyle, favori gösterilen Montella'nın Türkiye'sini mağlup etti" dedi.

Corriere dello Sport, "Montella için şok başlangıç" başlığını kullandı. "Vincenzo Montella maç öncesinde "Hiç kolay olmayacak" demişti, ancak belki de o bile böyle bir ilk maçı hayal etmemişti. Yıldız yedek kulübesinde, sahadaki "İtalyanlar" Çalhanoğlu ve Çelik de, diğer takım arkadaşları gibi çok etkili değildi," diye yazdı.

Gazete ayrıca, "Türkiye'nin düşük kararlılıkla oynadığını, saldırdığını ancak sürekli Avustralya duvarına takıldığını" belirtti.

Bir diğer spor gazetesi TuttoSport'un sitesindeki yorum da benzerdi:

"Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya duvarına çarptı. Vincenzo Montella'nın takımı, D Grubu'nun açılış maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

"Popovic'in adamları mükemmel bir savunma performansı sergileyip her iki yarıda da gol atarak grubun favorisi olarak görülen Türkiye'ye karşı belirleyici bir zafer elde etti."

La Repubblica da, "D Grubu'nda sürpriz sonuç: Avustralya, Vancouver'da Vincenzo Montella'nın Türkiye'sine karşı beklenmedik ama hak edilmiş bir zafer elde etti" diye yazdı.

Gazete Türkiye'nin topa sahip olma ve şut oranı çok daha yüksek olsa da Avustralya'nın savunma gücüne dikkat çekti ve "Socceroos, maçı mükemmel bir şekilde oynadı, dişiyle tırnağıyla savunma yaptı ve kontra ataklarla gol buldu" dedi.

Haber sitesi Il Post, "Dünya Kupası'nda Avustralya, Türkiye'yi sürpriz bir şekilde yendi" ifadesini kullandı.

Vincenzo Montella'nın milli takımı, yoğun ataklarına rağmen gol atmakta başarısız olup iki gol yiyerek kötü bir başlangıç yaptı. Avustralya, büyük bir düzen ve kararlılıkla savunma yaptı ve yarattığı fırsatları değerlendirmede son derece başarılı oldu" diye yazdı.

İtalya basını ayrıca Teknik Direktör Montella'nın maç sonrasındaki sözlerine de yer verdi.

Montella, "Her şey bitmiş değil; kendimize güveniyoruz ve olumlu düşünüyoruz çünkü ilerlemek için zaman var. Bence tüm takımlar bu kadar derin savunma yapmaz… Önümüzde hala uzun bir yol var" dedi.

Kaynak: BBC

Avustralya, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella'nın Türkiye'si Avustralya'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika

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