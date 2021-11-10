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Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti - Son Dakika

Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti

10.11.2021 23:40

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna dahil ettiği genç yıldızlar Morutan ve Cicaldau, Romanya Milli Takım kampında birbirleriyle röportaj yaptı. Morutan'ın, "Galatasaray'dan başka bir takıma gidersen beni de yanına ister misin?" sorusuna Cicaldau'nun, "Umarım ikimiz de mümkün olduğu kadar Galatasaray'da kalırız" cevabını vermesi sarı-kırmızılı taraftarın beğenisini topladı.

Galatasaray'ın Rumen yıldızları Cicaldau ve Morutan bu sezon sergiledikleri performansla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlar için Romanya Milli Takım kampında bulunan iki futbolcunun birbirleriyle eğlenceli bir röportaj yaptı.

"BİZE KARŞI GOL ATTIĞINDA BENİ SİNİRLENDİRDİN"

Sırasıyla muhabirlik yapan iki isimden önce Cicaldau, vatandaşına kendisine ne zaman kızdığını sordu. Morutan, Romanya Ligi'nde rakip oldukları dönemde kendi takımı FCSB ağlarını sarstığında Cicaldau'ya kızdığını söyledi. Soru sırası kendisine gelen Morutan, Cicaldau'ya da aynı soruyu sordu. Cicaldau ise, bir penaltı vuruşundan önce kendisiyle alay ettiğinde Morutan'a kızdığını kaydetti.

Morutan: Galatasaray'dan başka bir takıma gidersen beni de yanına ister misin?

Cicaldau: Umarım ikimiz de mümkün olduğu kadar Galatasaray'da kalırız

M: İstanbul'da ben olmadan, yalnız başına ne yaparsın?

C: Bunu bilmiyorum. Sen İstanbul'a geldiğinden beri ikimiz için de her şey daha kolay oldu

C: Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırsak, oraya gittiğimizde benimle mi aynı odada kalırsın, yoksa eksi takımından bir arkadaşınla mı?

M: Umarım Dünya Kupası'na gideriz. Eğer gidersek, seninle kalırım

C: İzlanda'ya gol atarsan, ilk tepkin nasıl olur?

M: Bence bu aklıma o zaman gelecek.

C: Eğer pozisyonlarımızı değiştirsek kim daha iyi oynar?

M: Bence ikimiz de iyi oynarız

C: Romanya Ligi'nde oynarken seni en çok ne zaman sinirlendirdim?

M: Beni hiçbir zaman üzmedin. Ama bize karşı gol attığında beni sinirlendirdin.

M: Ben seni ne zaman kızdırdım?

C: Beni sinirlendirdiğini söyleyemem ama yapmayı denedin. Penaltı aldığımda arkamdan 'Cicaldau' diye bağırdın

Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti

Milli Takım, Galatasaray, Röportaj, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti - Son Dakika Spor


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