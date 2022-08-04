Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Etabı koşulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Etabı koşulacak

04.08.2022 10:34
Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Etabı koşulacak

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Motorsporları Kulübü (BUMOSK) tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Icrypex'in yaptığı yarışma, 6-7 Ağustos tarihlerinde TOSFED Körfez Karting Pisti'nde organize edilecek.

Microda 3, minide 13, juniorda 13, seniorda 23 ve master kategorisinde 7 olmak üzere yarışa toplam 59 sporcu katılacak. 6 Ağustos Cumartesi günü ilk yarışta mücadele edecek katılımcılar, 7 Ağustos Pazar günü ise ikinci ve üçüncü etaplarda başarı kovalayacak.

YORUMLAR
500
25 yıllık komşusu tanıştırdı! Ev alma hayalleriyle biriktirdiği 202 bin lirasını kaptırdı 25 yıllık komşusu tanıştırdı! Ev alma hayalleriyle biriktirdiği 202 bin lirasını kaptırdı Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve bir üçüncülük Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve bir üçüncülük
Kaynak: AA

Kocaeli, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Etabı koşulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Karting Şampiyonası'nda hafta sonu Batı Kurumsal Karting Etabı koşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement