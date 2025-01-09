Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-RAMS Başakşehir maçından bir an paylaştı.
Mourinho, sosyal medya hesabından RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı. Portekizli teknik adam paylaşımına da "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu ekledi.
İşte Mourinho'nun paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (37)