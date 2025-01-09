Mourinho\'dan Galatasaray\'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

Mehmet Aslan:

Sen önce defalarca kırmızı kart görmesi gerekip de satın aldığınız hakemlerce atılmayan ceza almayan oyuncun Djiku’nun hesabını ver de ondan sonra Galatasaray’ı konuş. Abdülkerim ne yapsın topa vurmasın mı senin güzel hatrın için ???? Dünyada nam salmış bir teknik direktör anca bu kadar kendini düşürebilir ve ağlak duruma düşebilir. Siz ağlamaya devam edin Galatasaray oyunuyla hepinizi eze eze gerçek 5. yıldızı takacak size. ????