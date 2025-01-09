Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına dair Instagram hesabından bir yorum yaptı. Mourinho, RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı ve 'Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır.' notunu ekledi.

09.01.2025 13:08  Güncelleme: 13:24
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-RAMS Başakşehir maçından bir an paylaştı.

"TEKMELİKLERİN KARBONDANDIR"

Mourinho, sosyal medya hesabından RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı. Portekizli teknik adam paylaşımına da "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu ekledi.

İşte Mourinho'nun paylaşımı;

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
Mourinho\'dan Galatasaray\'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Mehmet Atilgan:
    Kostici paylasana Ali babanin çiftlik müdürü 140 22 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Abdül topa vuruyor sonra rakibine mecburen temas ediyor. Aslanım Morinyo videosunu paylaşmış, faul bile olmayan pozisyonu göstererek takipçilerine feneri madara ediyor :D 108 22 Yanıtla
  • Jesus Yildiz:
    fark açıldıkça bunların ağızı iyice açılmaya başladı mayıs değil nisanda şampiyon GS bu sefer! 105 22 Yanıtla
  • Serdar:
    küçük adamlar küçük işler le uğraşır kendi başarısızlığını rakibe saldirarak örtmeye çalışıyor yazikk moorrrinnko 81 13 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bunların işi gücü yok Galatasaray'la uğraşıyorlar Ali Koç acun taraftar simdide morinho bunlar ne içiyorlar kardesim 69 13 Yanıtla
  • Yetkin metin:
    komik adam. şaklaban çoktu bu ülkede bide sana para verip getirdiler. oysa ne gerek vardı. senin oynattığın futbol 30 sene önce bu ülkede oynanıyordu. az kendini geliştirseydin keşke 64 11 Yanıtla
  • Esra Aydın:
    Sen anca muhalefeti yap senin işin HOCALIK arkadaş anca gs uğraşıyorsun şakamısın dünya devi hoca Acun Ali koç işiniz gücünüz GS uğraşmak takımımıza uğraşın 59 12 Yanıtla
  • Yusuf SEKMAN:
    Fotoyla olmuyor pozisyonu izlemeni tavsiye ederim 57 11 Yanıtla
    Gökhan:
    Yusuf sekman insta hesabına girersen foto değil video attığını görürsün . adam artık taşak geçiyor süper lig le ve sonuna kadar da haklı 0 0
  • Mehmet Aslan:
    Sen önce defalarca kırmızı kart görmesi gerekip de satın aldığınız hakemlerce atılmayan ceza almayan oyuncun Djiku’nun hesabını ver de ondan sonra Galatasaray’ı konuş. Abdülkerim ne yapsın topa vurmasın mı senin güzel hatrın için ???? Dünyada nam salmış bir teknik direktör anca bu kadar kendini düşürebilir ve ağlak duruma düşebilir. Siz ağlamaya devam edin Galatasaray oyunuyla hepinizi eze eze gerçek 5. yıldızı takacak size. ???? 60 5 Yanıtla
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