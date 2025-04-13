Mourinho'dan Sivasspor Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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Mourinho'dan Sivasspor Maçı Değerlendirmesi

Mourinho\'dan Sivasspor Maçı Değerlendirmesi

Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 yenerek Mourinho, maçın zorluğuna ve VAR'a eleştirilerde bulundu.

13.04.2025 22:05
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Potansiyele baktığımızda zor bir maçtı. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Zor bir maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ancak çok kötü bir VAR hakemi vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Portekizli teknik adam, "Potansiyele baktığımızda zor bir maçtı. Livakovic'in kurtarışları var. 1-0 geriye düşebilirdik ama öyle olmadı 1-0 ilk yarıyı önce kapattık. Hava şartları da çok zorlu değildi. Bir mont olsa üzerinizde yetiyordu. Zorlu bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda iyi olduğumuz anda golü yedik. Çok güzel bir goldü. Kontrataklardan pozisyonlar ürettik. Zor bir maçtı. Çok iyi bir hakem vardı ancak çok kötü bir VAR hakemi vardı" dedi.

"Kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız"

Bir gazetecinin "Fikstür avantajının sizde olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Mourinho, "Hayır, ben buraya temmuz ayında geldim. Yaklaşık 2 ayda nerede olduğumu anlamam. Bizim sezonun bu evresinde liderin 3 puan gerisinde olmak güzel bir başarı. Herhangi bir avantajın bizde olduğunu düşünmüyorum. Bizler kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Ben buraya gelmeden önce takımıma çok iyi çalışmıştım. Buraya geldiğimde çok iyi biliyordum takımı ama esen rüzgarın nasıl estiğini bilmiyordum" yanıtını verdi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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