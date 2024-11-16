Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

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Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, Jose Mourinho'nun kararıyla müsabakayı Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcularla birlikte yedek kulübesinde izledi.

16.11.2024 20:36
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Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını takip etmek üzere stadyuma giden 13 yaşındaki Efe, teknik direktör Jose Mourinho'nun büyük jestiyle hayatının en özel anlarından birini yaşadı.

MAÇI KULÜBEDE MOURINHO İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre; Zenit maçı için tribüne giden 13 yaşındaki Efe isimli taraftar, maç öncesinde Jose Mourinho ile fotoğraf çektirmek isterken, Portekizli teknik adamın kararıyla önce saha içine ardından da yedek kulübesine geçti. Genç taraftar, Mourinho'nun kararıyla müsabakayı yedek kulübesinde Portekizli teknik adam ve futbolcularla birlikte izledi.

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket
Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

MAÇTAN ÖNCE SOYUNMA ODASINA DA GİTTİ

Genç taraftarın yedek kulübesinde olduğunu gören takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ise Efe'yi maçtan önce soyunma odasına götürdü. Sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasında gören Efe, şaşkınlığını gizleyemezken "Bu gerçek mi? Şu anda elim ayağım titriyor. Tadic 5 metre karşımda ve tepki veremiyorum. Hayal gibi şu anda" ifadelerini kullandı.

Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

TADIC FORMASINI HEDİYE ETTİ

Efe'ye Tadic'in maçta giydiği forma hediye edilirken, genç taraftar, futbolcular ve Jose Mourinho'yla fotoğraf çektirdikten sonra stattan ayrıldı.

Mourinho\'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Zenit maçında eşi benzeri görülmemiş hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çelikk:
    Yalak Ferhat Eser GS düşmanı Şampiyon Galatasaray olacak buda Sana KAP'ak olsun 75 14 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşlıyım ama morinhonun kariyeri 5saraydan büyüktür morinhoyu dünya tanır ama 5sarayımı edirneden öteye tanımazlar garibim 5saray :(( 18 47 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ali Koç Gibi Buda Show Peşinde soytarı 30 20 Yanıtla
  • Emrullah Güllü:
    kartal yarıştan koptu kanadı kırıldı Sira diyer kuşta 14 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    simdi sarı kırmızılı taytlılar bozulacak ama gerçekleri kabul etmek gerek 9 12 Yanıtla
  • Mustafa Subasi:
    Beklenen hareketler şova devam 12 4 Yanıtla
  • res:
    Abi yorumlardan biri var ki Keşan da bile yol hükmünde 9 3 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    KRALLLL!!! 4 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Ferat senin ananı senden iyi tanıdık 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Oe ferat 0 0 Yanıtla
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