Mourinho: 'Galibiyeti Hak Ettik' - Son Dakika
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Mourinho: 'Galibiyeti Hak Ettik'

Mourinho: \'Galibiyeti Hak Ettik\'

Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerken Mourinho, galibiyeti ve pozisyonları değerlendirdi.

27.10.2024 22:46
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli çalıştırıcı, basın toplantısının erken bitmesi dolayısıyla Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'e teşekkür etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Mourinho, "Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Çünkü salı günü çok önemli bir gün. Burada çalışan, burayı seven ve buraya aşık olan birisi olarak hepinizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile önümüzdeki hafta oynanacak müsabakaya değinen Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben daha önce Roma'yla orada oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe'yle gideceğiz ve farklı olduğunu biliyorum. Biz oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen yıl ne olduğunu, neler yaşandığını düşünmüyorum. Bir futbol maçı var ve o maçı kazanmaya gidiyoruz. Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir, son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz."

"Bu kadar çok pozisyon üretip değerlendirememek üzücü"

Sipay Bodrum FK karşısında rotasyonlu bir kadroyla çıkmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Jose Mourinho, herkesin oynamak istediğini ve antrenmanlardaki performanslarla bunu hak ettiğini söyledi.

Kadroda olmayan Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Ertuğrul Çetin'in de oynamayı hak ettiğinin altını çizen Mourinho, şunları kaydetti:

"Bugün bazı değişiklikler yaptım ama bu bir hediye değildi. Manchester United maçından sonra oyunculardaki yükü de analiz ettik. Tadic ve Szymanski'nin inanılmaz bir yükü vardı. O yüzden daha taze ayakları sahaya sürmek istedim. Bugün kazanmayı hak eden taraftık ama sonuç daha farklı olabilirdi. 3 puan için memnunum ama bu kadar çok pozisyon üretip değerlendirememek üzücü. Bir golü ribaunttan attık. İrfan Can Kahveci'nin volesi güzeldi, bir de Osayi-Samuel'in pozisyonu vardı ilk yarıda ama bencillik yaptı orada. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama bitiremedik."

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçta her sonucun kendileri için iyi olacağını dile getiren Jose Mourinho, maç içindeki pas tercihleriyle ilgili olarak da "Bugün çok fazla pas hatası yaptığımızı düşünmüyorum. Bence bitirici pozisyonlardaki üçüncü bölgede pas hatasını çok yapıyoruz. Ben ve ekibim oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Zaten ilk antrenman gününde de oyuncularımızla analizimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bir de yorgunluk var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Yarın oynayacak rakiplerde muhakkak daha az hata olacaktır. Birisi 3, diğeri 4 gün dinlendi. Hem perşembe hem de pazar günü oynamak kolay değil. Kaldı ki bizim oynadığımız özel bir maçtı, diğer rakipler gibi kolay bir maç değildi." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho: 'Galibiyeti Hak Ettik' - Son Dakika

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