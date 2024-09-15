Mourinho, İyi Kadro ve Avrupa Maçları İçin Umutlu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho, İyi Kadro ve Avrupa Maçları İçin Umutlu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve Avrupa'da fırsatlar sunacağını belirtti.

15.09.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbiye hazırlanmak için Galatasaray'a göre daha fazla zamanları olduğunun hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. 3 gün toparlama için normal bir süre. Dün de çok iyi oynadılar ve kolay bir galibiyet aldılar. 6 değişiklik yapma imkanları oldu. Hafta içi oynayacakları maç iç sahada. Bir problem olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ ARALAR HER ZAMAN ZORDUR'

Milli araların zor olduğunu aktaran Portekizli teknik adam, "Her gün yaptığımız şeyi yapacağız. Bazı şeyleri geliştirebilmek için çok çalışıyoruz. Milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları milli takım olur. Milli takımdan bazı oyuncular yorgun dönebiliyor. Mesela Edin Dzeko, 3 günde 2 tane 90 dakika oynadı. Milli aralar sonrası en önemli şey 3 puanı almaktır" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaş olmasının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemeler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" cevabını verdi.

'HENÜZ DERBİ MAÇI DÜŞÜNMEDİM'

Dün Galatasaray maçını izlediğini ancak derbiyi henüz düşünmediğini belirten Mourinho, "Derbi maçı henüz düşünmedim. Dün onların oynadığı maçı izledim. Yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Ama ben henüz derbi maçı düşünmedim" dedi.

'KULÜBÜMÜZ BANA İYİ BİR KADRO KURDU'

Elinde iyi bir kadro olduğuna değinen Jose Mourinho, "Bir yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir. Çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışmalarımızı sürdürebildik. Artık kadromuzu biliyoruz. Oyuncular artık biliyorlar ve kafalarında soru işareti yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Aslında motivasyon denemez. Bir denge bulmak denebilir. Takımınızda kimler yorgun olduğunu bilmeniz gerekir. Mesela Maximin bugün daha patlayıcı ve daha hızlıydı. Dzeko, 2 maç oynadı ama En Nesyri 2 maçta kulübedeydi. Mert Müldür de 2 maç oynamıştı ama Samuel sakat olduğu için oynayabildiği kadar oynattık. Bugün takımın performansı harika değildi ama işlem tamam. 3 puanı aldık."

Mourinho, İyi Kadro ve Avrupa Maçları İçin Umutlu
Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Jose Mourinho, Milli Takım, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho, İyi Kadro ve Avrupa Maçları İçin Umutlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Mourinho, İyi Kadro ve Avrupa Maçları İçin Umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement