Mourinho'ya 1 Maç Men Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho'ya 1 Maç Men Cezası

PFDK, Mourinho'ya 1 maç men ve 958 bin lira ceza verdi; diğer antrenörlere de çeşitli cezalar uygulandı.

07.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama men cezasının yanı sıra 958 bin 500 lira da para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 maçtan men ve 74 bin 250 bin lira ile cezalandırıldı. Sarı-lacivertli takımın antrenörlerinden Salvatore Foti'ye 2 maç men ile 117 bin lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'nun açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek ceza vermedi.

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 465 bin lira ceza verilmesini hükmetti.

Kurul Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira ceza verilmesi yönünde karara vardı.

Sipay Bodrumsporlu Musah Mohammed 3 maç ceza alırken, TÜMOSAN Konyaspor yöneticisi Osman Baharoğlu'na 3 ay hak mahrumiyeti ve 450 bin lira ceza verildi. Net Global Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi 58 bin 500 lira ceza aldı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'a 168 bin lira, Adana Demirspor'a 120 bin lira, TÜMOSAN Konyaspor'a 168 bin lira, Trabzonspor'a 299 bin 250 lira ceza verdi.

Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrumspor ve Trabzonspor'un bazı taraftarlarının elektronik biletleri bir sonraki müsabakaları için engellendi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'ya 1 Maç Men Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00’da başlayacak. Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi. İkinci duruşma yarın sabah 09.00'da başlayacak.
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mourinho'ya 1 Maç Men Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.