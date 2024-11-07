Mourinho'ya 1 Maç Men Cezası

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adama men cezasının yanı sıra 958 bin 500 lira da para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 maçtan men ve 74 bin 250 bin lira ile cezalandırıldı. Sarı-lacivertli takımın antrenörlerinden Salvatore Foti'ye 2 maç men ile 117 bin lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'nun açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek ceza vermedi.

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 465 bin lira ceza verilmesini hükmetti.

Kurul Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira ceza verilmesi yönünde karara vardı.

Sipay Bodrumsporlu Musah Mohammed 3 maç ceza alırken, TÜMOSAN Konyaspor yöneticisi Osman Baharoğlu'na 3 ay hak mahrumiyeti ve 450 bin lira ceza verildi. Net Global Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi 58 bin 500 lira ceza aldı.

Kurul, Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'a 168 bin lira, Adana Demirspor'a 120 bin lira, TÜMOSAN Konyaspor'a 168 bin lira, Trabzonspor'a 299 bin 250 lira ceza verdi.

Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrumspor ve Trabzonspor'un bazı taraftarlarının elektronik biletleri bir sonraki müsabakaları için engellendi.