Muammer Sarıkaya: Hedefleri Olan Bir Kulübe Geldim

TFF 2'nci Lig'e namağlup çıktıktan sonra yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Aliağa Futbol'un 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muammer Sarıkaya açıklamalarda bulundu. Aliağa'nın transferi için kesenin ağzını açtığı öğrenilen yıldız futbolcu, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada güzel bir aile ortamı var. Kısa sürede bu duyguyu hissettim. Transfer sürecinde kulübün vizyonunu ve teknik heyetin planlarını gördüğümde kararımı vermem çok kolay oldu" diye konuştu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklara tam konsantrasyonla başladıklarını söyleyen deneyimli orta saha oyuncusu, "Sezon içinde gol ve asistlerimle sahada her şeyimi vererek, takımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte mutlu sona ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.