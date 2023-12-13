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Muaythai Federasyonu Başkanı: Muaythai Milli Takımları Uluslararası Şampiyonalarda Başarılı - Son Dakika
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Muaythai Federasyonu Başkanı: Muaythai Milli Takımları Uluslararası Şampiyonalarda Başarılı

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Cumhuriyet'in 100. yılında dört büyük organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve muaythai mili takımlarının uluslararası şampiyonalarda önemli başarılara imza attığını söyledi. Yıldız, Türkiye'de düzenlenen Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası ve Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nın yanı sıra Ankara'da düzenlenen 23 Yaş Altı Ümitler ve Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası ile Antalya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası'na da değindi. Yıldız, takımların kazandığı başarıları ve federasyonun temel amacını da paylaştı.

Muaythai Federasyonu Başkanı: Muaythai Milli Takımları Uluslararası Şampiyonalarda Başarılı
13.12.2023 - 11:09,
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Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Cumhuriyet'in 100. yılında dört büyük organizasyona ev sahipliği yaptıklarını, muaythai mili takımlarının uluslararası şampiyonalarda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Yıldız, Antalya'da 26 ülkeden yaklaşık 450 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 9 Aralık'ta başlayan Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda (IFMA) AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla dört büyük organizasyonu Türkiye'de yapmak için başvuruda bulunduklarını ifade eden Yıldız, "Uluslararası Muaythai Federasyonu, bize güvendiğinden dolayı bu organizasyonları bize verdi. Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası dışında 23 Yaş Altı Ümitler ve Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nı 21-28 Mart'ta Ankara'da düzenledik. Gençler Dünya Şampiyonası'nı ise 1-7 Ekim'de yine Antalya'da gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yıldız, kazandıkları başarılara değinerek, "Takımlarımız, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda puanlamada dünya şampiyonu oldu. Gençler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinciliği kazandık. Avrupa Oyunları'nda iki altın madalyayla en iyi performans gösteren federasyon olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Temel amaç, organizasyonları proje haline getirmek

Türkiye'yi 24 milli sporcunun temsil ettiği Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda da birinciliği hedeflediklerini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çocukları ve gençleri, uluslararası organizasyonlara götürmek çok kolay değil. Bütçe anlamında ciddi giderleri var. Muaythai Federasyonu olarak özellikle çocuklar ve gençlerin organizasyonlarını ülkemize aldık. Ülkemizde olmasından dolayı bunu değerlendirdik. Çocuklar şampiyonasında 120, Gençler Dünya Şampiyonası'nda 120'ye yakın sporcuyla temsil edildik. Amacımız, bu çocukların gelecekte büyüklerde veya bu sporun olimpikleşmesi halinde olimpiyatlarda madalya almalarını sağlamakla beraber, uluslararası müsabakaya katılan her çocuk, her genç ciddi bir uluslararası vizyona sahip oluyor, sosyalleşiyor, kendine güven olgusu artıyor. Okulda, üniversitede daha başarılı oluyor. Federasyon olarak temel amacımız, bu tür organizasyonları proje haline getirip, çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi bir şekilde yetişmesini, daha iyi bir öğrenim görmelerini, dünyaya daha objektif bakmalarını sağlamak."

Kaynak: AA
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Dünya Şampiyonası, Hasan Yıldız, Cumhuriyet, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muaythai Federasyonu Başkanı: Muaythai Milli Takımları Uluslararası Şampiyonalarda Başarılı - Son Dakika
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