Muğla, Gençler Masa Tenisi Güney Batı Bölge Maçlarına Ev Sahipliği Yaptı

Masa tenisi gençler Güney batı grubu maçlarına Muğla ev sahipliği yaptı. Masa tenisi federasyonu tarafından organize edilen Gençler Bölge takım yarışmaları 15-16 Mart 2025 tarihleri arasında yapıldı. 4 bölgede yapılan grup maçlarında Güney Batı Bölge maçları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi spor salonunda yapılırken, Muğla 16 erkek 10 kadın masa tenisi takımına ev sahipliği yaptı. Grup maçlarına Muğla'dan 6 erkek, 3 kadın takımı dereceye girebilmek için mücadele etti.

Çekişmeli ve büyük heyecana sahne olan maçlar sonunda erkeklerde Konya Pema Koleji ve Muğla Bodrum BODVED (A) takımları, kadınlarda ise Selçuklu Belediye spor (A), Antalyaspor (A), İzmir Mavi Egespor (A) takımları Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erkeklerde 16 takımın mücadele ettiği grupta Muğla Menteşe Merkez Belediyespor (A) takımı 7 inci., Muğla Büyükşehir Belediye A takımı 8'inci sırada yer aldı. 10 takımın mücadele ettiği kadınlar grup maçlarında Borum BODVED (A) 4'üncü sırada yer aldı.

Muğla'da yapılan maçlarda dereceye giren takımların ödüllerini, Kızlarda Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, Erkeklerde TMTF yönetim kurulu üyesi Ali İnan verdi. - MUĞLA