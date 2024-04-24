Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Finale Yükseldi

Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Finale Yükseldi

Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı, Okul Sporları Genç Kızlar Liselerarası Türkiye Hokey Şampiyonası Finalleri'nde başarılı bir performans sergileyerek finale yükseldi. Takım, 30 maçtır yenilgi yüzü görmeden ilerliyor ve Türkiye Şampiyonluğu'nu tekrar Menteşe'ye getirmek istiyor.

24.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hokey okul müsabakalarında Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey takımı finale yükseldi.

30 maçtır Hokey'de yenilgi yüzü görmeyen Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Liselerarası Türkiye Hokey Şampiyonası Finalleri'nde ilk turda Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi'ni 4-0, Trabzon Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'ni 7-1, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi'ni 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Menteşe Spor Lisesi kalan son 2 maçı da aldığı takdirde geçen yıl olduğu gibi Türkiye Şampiyonluğu kupasını Muğla Menteşe'ye getirmiş olacak.

Menteşe Spor Lisesi kaptanı Sıla Aleyna Çelebi "Her şey kontrolümüz altında ilerliyor. 30 maçtır yenilmiyoruz ama bundan sonra çok zor maçlar bizi bekliyor. Türkiye Şampiyonluğu'nu tekrar Menteşe'ye getirmek istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’i karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 15:50:52. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement