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Hokey okul müsabakalarında Muğla Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey takımı finale yükseldi.

30 maçtır Hokey'de yenilgi yüzü görmeyen Menteşe Spor Lisesi Kız Hokey Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Liselerarası Türkiye Hokey Şampiyonası Finalleri'nde ilk turda Zonguldak Kozlu Anadolu Lisesi'ni 4-0, Trabzon Gülbahar Hatun Anadolu Lisesi'ni 7-1, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi'ni 6-0 yenerek yarı finale yükseldi. Menteşe Spor Lisesi kalan son 2 maçı da aldığı takdirde geçen yıl olduğu gibi Türkiye Şampiyonluğu kupasını Muğla Menteşe'ye getirmiş olacak.

Menteşe Spor Lisesi kaptanı Sıla Aleyna Çelebi "Her şey kontrolümüz altında ilerliyor. 30 maçtır yenilmiyoruz ama bundan sonra çok zor maçlar bizi bekliyor. Türkiye Şampiyonluğu'nu tekrar Menteşe'ye getirmek istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA