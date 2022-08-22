42 yaşındaki Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
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42 yaşındaki Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı

22.08.2022 10:45
42 yaşındaki Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı

Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı.

Muğla'nın amatör ekiplerinden Ortaköyspor'la 1 yıllığına anlaşan Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Gineli İbrahima Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı.

Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da oynayarak 7 yıl sonra futbola geri dönen 42 yaşındaki Yattara, bu kez Muğla Süper Amatör Lig'de yer alan Ortaköyspor'un başarısı için ter dökecek.

İstanbul'dan kalkan uçakla Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, davul-zurna ve meşaleler ile karşılandı. Yattara, kulüp yöneticileri ve taraftarlarının olduğu konvoy eşliğinde Menteşe ilçesine geldi.

Yattara, Cumhuriyet Meydanı'nda omuzlara alındı. Davul-zurna eşliğinde oynayan Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig takımı Ortaköyspor ile sözleşme imzaladı İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig takımı Ortaköyspor ile sözleşme imzaladı Ibrahima Yattara, Ortaköyspor'a imzayı attı Ibrahima Yattara, Ortaköyspor'a imzayı attı
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Denizli, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 42 yaşındaki Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

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