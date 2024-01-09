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Muğla Takımı Menteşe Ege Yıldızları Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Muğla Takımı Menteşe Ege Yıldızları Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Muğla takımı Menteşe Ege Yıldızları, Amasya'da düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi finalinde Gaziantep Polis Gücü'nü mağlup ederek şampiyon oldu. Muğla'ya dönen takım için karşılama töreni düzenlendi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, sporcuları tebrik ederek başarılarını kutladı. Takımın başkanı ve antrenörü Serkan Şen ise Muğla'nın ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandıklarını belirterek, Avrupa kupasını da Muğla'ya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Muğla Takımı Menteşe Ege Yıldızları Salon Hokeyi Süper Ligi\'nde Şampiyon Oldu
09.01.2024 - 12:21,
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Salon Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon olan Muğla takımı Menteşe Ege Yıldızları, Muğla'ya döndü.

Amasya'da 7-8 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi finalinde Gaziantep Polis Gücü'nü 2-1 mağlup eden Menteşe Ege Yıldızları, şampiyon oldu. Menteşe Ege Yıldızları Takımı için Menteşe Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda karşılama töreni düzenlendi. Şampiyon sporcuları tebrik eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Büyük bir başarı, büyük bir emek harcadınız. Bu emeğinde en büyük mimarisi Serkan hocamız. Hem kendi şahsi adıma hem de bütün Muğla halkı adına hepinizi kutluyorum hepinizi yürekten alkışlıyorum" dedi.

Menteşe Ege Yıldızları başkanlığını ve antrenörlüğünü yapan Serkan Şen, "Ben zannediyorum ki takım sporlarında Süper Lig bazında Muğla ilinin ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandırdık. Bu bizim için bir hayaldi. 15 yıl önce başlayan bir hayal acaba olur mu, diye düşünüyorduk. Muğla'da bu spor tutar mı, ardından bunu yapabilir miyiz, diyorduk. Sıfırdan bir spor branşını başlatmak çok zor olsa da her şey adım adım gitti. Ardından ortaokullar arasında Türkiye şampiyonu olduk, sonra liseler arasında, ardından 12 yaş altında, sonra 14 yaş altında, 15 yaş altında ve 16 yaş derken büyüye büyüye bugünlere kadar geldik. En son acaba Süper Lig'de olabilir mi, dedik. Bizler Süper Lig şampiyonluğunu hayal ederken kupayı elimizde bulduk. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah biz Muğla'ya, Avrupa kupası sözü verdik ve Avrupa kupasını da Muğla'ya getireceğiz. Muğlamızın bir hokey sahası eksik sahamız yok. Küçük bir basketbol salonunda biz antrenman yapıyoruz. Antrenman saha ölçüleri ile oynadığımız saha ölçüleri arasında 2 kat fark var. Birçok dezavantaja rağmen kupayı almayı başardık. İnşallah Muğla iline Avrupa kupasını seneye getirmeyi istiyoruz. Bunun için de tüm Muğlalıların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Takımı Menteşe Ege Yıldızları Salon Hokeyi Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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