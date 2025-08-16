Muğla Tenis Takımları Çifte Zafer - Son Dakika
Spor

Muğla Tenis Takımları Çifte Zafer

Muğla Tenis Takımları Çifte Zafer
16.08.2025 11:19
Muğla'nın tenis takımları, ANALİG 2. Etap'ta rakiplerini set vermeden yenerek grup birincisi oldu.

Muğla tenis takımları, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. Etap Aydın Tenis Müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı. Hem kız hem de erkek takımları, rakiplerini set vermeden 3-0'lık skorlarla mağlup ederek grup birinciliğini elde etti.

Müsabakalarda üstün bir performans sergileyen sporcular, iki tur boyunca da rakiplerine şans tanımadı. Elde edilen bu çifte zaferle birlikte Muğla temsilcileri, 1-7 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Başarılarıyla gurur kaynağı olan Muğla tenis takımlarını ve antrenörlerİ tebrik ederek Türkiye Finalleri için başarı diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

