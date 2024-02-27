Muğla Toparlar Ortaokulu Floor Curling Yıldız Erkeklerde Grup Birincisi - Son Dakika
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Muğla Toparlar Ortaokulu Floor Curling Yıldız Erkeklerde Grup Birincisi

Muğla Toparlar Ortaokulu Floor Curling Yıldız Erkeklerde Grup Birincisi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Ortaokulu öğrencileri, Çanakkale'de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Floor Curling Grup Birinciliği'nde şampiyon oldu. Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tebrik edildi.

27.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:24
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu öğrencileri, Grup Birinciliği Floor Curling yıldız erkek kategorisinde şampiyon oldu.

Çanakkale'de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Floor Curling Grup Birinciliği'nde Muğla temsilcisi Toparlar Ortaokulu Yıldız Erkek kategorisinde maçların hepsini kazanarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik eder, 22 Martta Çanakkale'de gerçekleşecek olan Türkiye Finallerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Toparlar Ortaokulu Floor Curling Yıldız Erkeklerde Grup Birincisi - Son Dakika
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