Muğla U14 Kız Hokey Takımı, Konya'daki ligde Türkiye 5'incisi oldu - Son Dakika
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Muğla U14 Kız Hokey Takımı, Konya'daki ligde Türkiye 5'incisi oldu

Muğla U14 Kız Hokey Takımı, Konya\'daki ligde Türkiye 5\'incisi oldu
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Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı, Konya'da 24 takımın katıldığı U14 Kızlar Gelişim Ligi 1. Lig müsabakalarını Türkiye 5'incisi olarak tamamladı. 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan takımın başarısında Bodrum Gündoğan Spor, Köyceğiz Göl Spor gibi kulüplerin sporcuları yer aldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı, Konya'da 24 takımın katılımıyla düzenlenen U14 Kızlar Gelişim Ligi 1. Lig müsabakalarında Türkiye 5'incisi olarak önemli bir başarı elde etti.

U14 Gelişim Liglerinin en üst seviyesi olan 1. Lig'de mücadele eden Muğla İl Karması, turnuva boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Muğla temsilcisi, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Gaziantep İl Karması'nı 2-1 mağlup eden Muğla temsilcisi, Malatya İl Karması karşısında 3-0 galip geldi. Denizli İl Karması'na 2-1 mağlup olan Muğla, İstanbul İl Karması'nı 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Diyarbakır İl Karması ile 2-2 berabere kalan Muğla İl Karması, Konya İl Karması'na 3-0 mağlup oldu. Adana İl Karması'nı 4-0 mağlup eden Muğla ekibi, Diyarbakır İl Karması ile oynadığı son karşılaşmayı ise 1-0 kazanarak turnuvayı Türkiye 5'incisi olarak tamamladı.

Muğla İl Karması'nda mücadele eden sporcuların yetiştiği kulüpler arasında Bodrum Gündoğan Spor, Köyceğiz Göl Spor, MY Bozüyükspor, Mikroman Maden Ege Yıldızları SK ve Muğla Hokey SK yer aldı.

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, elde edilen başarının Muğla'da hokey branşının geldiği noktayı gösterdiğini belirterek, "Her kategoride neredeyse Türkiye'de ilk 5 takım arasındayız. Hokeyde bir ekol haline geldik" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise Türkiye 5'incisi olan U14 Kız Hokey Takımı'nın başarısında emeği bulunan sporcular, antrenörler ve kulüpler tebrik edilerek, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla U14 Kız Hokey Takımı, Konya'daki ligde Türkiye 5'incisi oldu - Son Dakika

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