Muğlaspor'dan Kaleci Kiralama - Son Dakika
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Muğlaspor'dan Kaleci Kiralama

Muğlaspor\'dan Kaleci Kiralama
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Muğlaspor, genç kaleci Akil Şakirt'i Düzcespor'a kiralayarak deneyim kazanmasını sağladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Sarıyer'e konuk olacak Muğlaspor'da ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlılar, genç kaleci Akil Şakirt'i (20) bir kez daha tecrübe kazanması için kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Akil Şakirt, sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Düzcespor forması giyecektir. Başarılar Akil" mesajı paylaşıldı. Muğlaspor'da profesyonel olan genç eldiven geçen sezon kiralık olarak Fatsa Belediyespor formasıyla 3'üncü ligde görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'dan Kaleci Kiralama - Son Dakika

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